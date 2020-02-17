Денег нет, но вы держитесь: Богдан після звільнення з ОПУ показав фото з відпочинку

Андрій Богдан після звільнення з посади голови Офісу Президента ймовірно полетів відпочивати на Сейшельські острови. Сам ексчиновник не припиняє жартувати і навіть дав поради "друзям".

Світлину нібито з екзотичних островів Богдан опублікував на своїй фейсбук-сторінці. На фото він "позує" на пляжі біля таблички з написом "Сейшели".

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Саму світлину колишній голова ОПУ доповнив доволі іронічним дописом.

Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Вірю, скоро всі ви будете займатись тим, що вам подобається. Розумію вам не легко, денег нет, но вы держитесь,

– написав Богдан.

Зверніть увагу! Фраза "Денег нет, но вы держитесь!!!" належить колишньому прем'єра РФ Дмитру Медведєву. Її він озвучив пенсіонерам з окупованого Криму, які запитували, як їм прожити на 8 тисяч рублів.

Зауважимо, де насправді зараз перебуває Богдан – точно невідомо. Сам допис зі світлиною не має жодних позначок геолокації.

Окрім того, Богдан раніше міг опублікувати відфотошоплене фото у мережу. Тому зараз користувачі не поспішають вірити, що він дійсно відпочиває на Сейшелах. На думку юзерів, ексчиновник таким чином просто тролить усіх своїх недоброзичливців.

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