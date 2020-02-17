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      Денег нет, но вы держитесь: Богдан після звільнення з ОПУ показав фото з відпочинку

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      Богдан опублікував "фото" з відпочинку / Фото з Facebook Андрія Богдана

      Андрій Богдан після звільнення з посади голови Офісу Президента ймовірно полетів відпочивати на Сейшельські острови. Сам ексчиновник не припиняє жартувати і навіть дав поради "друзям".

      Світлину нібито з екзотичних островів Богдан опублікував на своїй фейсбук-сторінці. На фото він "позує" на пляжі біля таблички з написом "Сейшели".

      Цікаво: Мене неможливо забути: Богдан повеселив мережу оригінальною валентинкою після відставки з ОП

      Саму світлину колишній голова ОПУ доповнив доволі іронічним дописом.

      Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Вірю, скоро всі ви будете займатись тим, що вам подобається. Розумію вам не легко, денег нет, но вы держитесь,
      – написав Богдан.

      Зверніть увагу!  Фраза "Денег нет, но вы держитесь!!!" належить колишньому прем'єра РФ Дмитру Медведєву. Її він озвучив пенсіонерам з окупованого Криму, які запитували, як їм прожити на 8 тисяч рублів.

      Зауважимо, де насправді зараз перебуває Богдан – точно невідомо. Сам допис зі світлиною не має жодних позначок геолокації.

      Окрім того, Богдан раніше міг опублікувати відфотошоплене фото у мережу. Тому зараз користувачі не поспішають вірити, що він дійсно відпочиває на Сейшелах. На думку юзерів, ексчиновник таким чином просто тролить усіх своїх недоброзичливців.

      Як Зеленський звільнив Богдана з ОПУ?

      • 11 лютого Зеленський звільнив голови Офісу Президента Андрія Богдана та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.
      • Перед цим у ЗМІ з'явилися чутки, що між Богданом і Єрмаком виник конфлікт. Він пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента. Однак, попри ці чутки, після призначення Єрмак назвав Богдана фаховою людиною і подякував за виконану роботу.
      • Вже 13 лютого Зеленський вивів Богдана зі складу Ради нацбезпеки і оборони. Його місце там зайняв Єрмак. 
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      сьогодні
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Офіс Президента Відпочинок Андрій Богдан Новини України Новини політики
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