Деніела Крейга офіційно затвердили на роль нового Джеймса Бонда

50-річний голлівудський актор вп’яте зіграє легендарного Джеймса Бонда у 25 частині про легендарного Агента 007.

Про це офіційно заявила кіностудія MGM в четвер, 24 травня. Раніше Деніел Крейг зіграв у таких частинах "бондіани" як "Казино"Рояль", "Кванта милосердя", "007 Координати "Скайфол" і "007 Спектр".

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Також стало відомо, що режисером нової кінострічки стане Денні Бойл, – володар премії "Оскар" за фільм "Мільйонер з нетрів".

Зйомки 25 картини про агента Джеймса Бонда розпочнуться в грудні цього року, а прем'єра фільму офіційно запланована на 25 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, що у серпні 2017 року сам кіноактор Деніел Крейг в одному з ток-шоу підтвердив інформацію, що знову стане Джеймсом Бондом у майбутній стрічці. Тоді ж він і заявляв, що це буде його останній фільм в ролі суперагента.



Наразі чоловік готується до зйомок фільму та разом з дружиною Рейчел Вайс готуються до народження їхньої першої спільної дитини.