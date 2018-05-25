15:46
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА

Деніела Крейга офіційно затвердили на роль нового Джеймса Бонда

450 Читать новость на русском
Деніел Крейг знову стане
Деніел Крейг знову стане "Джеймсом Бондом" / Фото з відкритих джерел

50-річний голлівудський актор вп’яте зіграє легендарного Джеймса Бонда у 25 частині про легендарного Агента 007.

Про це офіційно заявила кіностудія MGM в четвер, 24 травня. Раніше Деніел Крейг зіграв у таких частинах "бондіани" як "Казино"Рояль", "Кванта милосердя", "007 Координати "Скайфол" і "007 Спектр".

Читайте також: Який Джеймс Бонд найсексуальніший: рейтинг вчених

Також стало відомо, що режисером нової кінострічки стане Денні Бойл, – володар премії "Оскар" за фільм "Мільйонер з нетрів".

Зйомки 25 картини про агента Джеймса Бонда розпочнуться в грудні цього року, а прем'єра фільму офіційно запланована на 25 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, що у серпні 2017 року сам кіноактор Деніел Крейг в одному з ток-шоу підтвердив інформацію, що знову стане Джеймсом Бондом у майбутній стрічці. Тоді ж він і заявляв, що це буде його останній фільм в ролі суперагента.

Наразі чоловік готується до зйомок фільму та разом з дружиною Рейчел Вайс готуються до народження їхньої першої спільної дитини.

Теги: LifeStyle Джеймс Бонд Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук