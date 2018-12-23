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      Денис Берінчик хоче бій проти потенційного суперника Ломаченка

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      Денис Берінчик
      Денис Берінчик / Zik

      Український чемпіон світу WBO International Денис Берінчик (10-0, 6 КО) заявив, що хотів би битися з Ентоні Кроллою.

      Раніше Ентоні Кролла заявив, що бій проти чемпіона світу WBO і WBA Василя Ломаченка був би для нього викликом. Берінчик же сказав, що хотів би вийти в ринг проти британця перед тим, як той зустрінеться з Ломаченком.

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      "О, з цим хлопцем я б теж побився. Можете йому сказати: "Хлопець, візьмися спочатку за срібну медаль, а потім вже за золоту". Може, Василь Ломаченко йому скаже: побий Дениса Берінчика, а потім на мене вийдеш. Я б із задоволенням приїхав в Лондон і побоксував з ним", – розповів Денис в інтерв'ю "Сегодня".

      Берінчик високо оцінив свої шанси на перемогу в бою з Кроллою.

      "Немає травм великих, не погано рухаюся, не погано б'ю. Є всі шанси здобути перемогу", – резюмував боксер.

      Нагадаємо, що Денис Берінчик в суботу переміг Росекі Крістобаля за підсумками семи раундів. Рефері зупинив побиття філіппінця – технічний нокаут.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Денис Берінчик Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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