Денис Берінчик хоче бій проти потенційного суперника Ломаченка

Український чемпіон світу WBO International Денис Берінчик (10-0, 6 КО) заявив, що хотів би битися з Ентоні Кроллою.

Раніше Ентоні Кролла заявив, що бій проти чемпіона світу WBO і WBA Василя Ломаченка був би для нього викликом. Берінчик же сказав, що хотів би вийти в ринг проти британця перед тим, як той зустрінеться з Ломаченком.

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"О, з цим хлопцем я б теж побився. Можете йому сказати: "Хлопець, візьмися спочатку за срібну медаль, а потім вже за золоту". Може, Василь Ломаченко йому скаже: побий Дениса Берінчика, а потім на мене вийдеш. Я б із задоволенням приїхав в Лондон і побоксував з ним", – розповів Денис в інтерв'ю "Сегодня".

Берінчик високо оцінив свої шанси на перемогу в бою з Кроллою.

"Немає травм великих, не погано рухаюся, не погано б'ю. Є всі шанси здобути перемогу", – резюмував боксер.

Нагадаємо, що Денис Берінчик в суботу переміг Росекі Крістобаля за підсумками семи раундів. Рефері зупинив побиття філіппінця – технічний нокаут.

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