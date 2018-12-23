Берінчик – Крістобаль: відео бою

Бій за титул WBO International між Денисом Берінчиком (9-0, 6 КО) і Росекі Крістобалем (15-2, 11 КО) закінчився технічним нокаутом від українця у сьомому раунді.

Починаючи з першого раунду Берінчик заволодів перевагою і розбивав свого суперника. Якщо на початку бою українець не пробивав більше двох ударів в комбінації, то починаючи з четвертої трихвилинки уродженець Краснодона обсипав противника градом ударів.

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У третьому раунді Крістобаль впав після аперкоту, а в сьомому раунді рефері зупинив бій за тотальної переваги українця.

Варто зазначити, що у рамках вечора боксу в Броварах Макс Бурсак звів свій бій внічию, а Мішико Беселія свій поєдинок програв. Також перемогу технічним нокаутом у другому раунді здобув Дмитро Митрофанов.

Відео бою Денис Берінчик – Росекі Крістобаль

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