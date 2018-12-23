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      Берінчик – Крістобаль: відео бою

      44 Читать новость на русском
      Берінчик - Крістобаль: відео бою
      Берінчик – Крістобаль відео бою / K2 Promotions

      Бій за титул WBO International між Денисом Берінчиком (9-0, 6 КО) і Росекі Крістобалем (15-2, 11 КО) закінчився технічним нокаутом від українця у сьомому раунді.

      Починаючи з першого раунду Берінчик заволодів перевагою і розбивав свого суперника. Якщо на початку бою українець не пробивав більше двох ударів в комбінації, то починаючи з четвертої трихвилинки уродженець Краснодона обсипав противника градом ударів.

      Читайте також: Український боксер Денис Берінчик виграв титул чемпіона WBO International

      У третьому раунді Крістобаль впав після аперкоту, а в сьомому раунді рефері зупинив бій за тотальної переваги українця.

      Варто зазначити, що у рамках вечора боксу в Броварах Макс Бурсак звів свій бій внічию, а Мішико Беселія свій поєдинок програв. Також перемогу технічним нокаутом у другому раунді здобув Дмитро Митрофанов.

      Відео бою Денис Берінчик – Росекі Крістобаль

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Денис Берінчик
      Джерело: 24 Канал
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