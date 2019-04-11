Хто такий Денис Манжосов і чому виник скандал довкола Зеленського

Екс-актор і співзасновник студії "Квартал 95" Денис Манжосов 11 квітня збирався провести власну прес-конференцію, під час якої збирався розповісти про свій давній конфлікт із кандидатом у президенти та колишнім другом Володимиром Зеленським. Проте в останній момент він відмінив проведення заходу.

Хто такий Денис Манжосов?

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Денис Манжосов є українським сценаристом і режисером, колишнім актором КВК та ведучим. Славу Манжосову принесла акторська робота у студії "Квартал 95 ", співавтором якої він є разом із Володимиром Зеленським і Олександром Пікаловим.

Цікаво те, що Денис Манжосов був найкращим другом і однокласником кандидата у президенти Володимира Зеленського. У школі хлопці навіть сиділи за одною партою.



Манжосов і Зеленський були друзями дитинства, проте зараз не спілкуються

В 11 класі разом із Зеленським Манжосов вступив у студентський театр естрадних мініатюр "Беспризорник", де художнім керівником був Олександр Пікалов. Так само, як і його найкращий друг, він вчився на юриста у Криворізькому економічному інституті.

У 1997 році разом із Зеленським і Пікаловим Манжосов створює команду "95 квартал". Спочатку команда грає у Вищій лізі КВК і Вищій відкритій українській лізі КВК. Згодом він виступає у складі акторської трупи студії "Квартал 95".

Так триває до 2013 року. Тоді, несподівано для глядачів та любителів "Кварталу", Манжосов йде із проекту.

Після гучного виходу із "Кварталу", у 2014 році, Манжосов у Кривому Розі відкриває івент-агентство Cotton, займається організацією і проведенням різних свят і заходів, працює також у весільному агентстві MARY.

Після цього екс-"кварталівець" деякий час проживав у США. Там отримав освіту режисера і сценариста.

У 2018 році виступив режисером і сценаристом скандального ролика, присвяченого Дню захисника України під назвою "Лист московському шайтану". У ролику знялося багато зірок вітчизняного шоу-бізнесу.

Конфлікт із Зеленським і розрив із "Кварталом"

Конфлікт між Зеленським і Манжосовим виник на початку 2013 року. У тому ж році Манжосов покинув проект і зник із телеекранів. Що послужило причиною конфлікту – досі невідомо. Як коментували у ЗМІ інші "кварталівці", скандал був внутрішнім, його вирішили не розголошувати на загал.

Я не дуже хочу обговорювати цю тему, тому що такі моменти в житті досить непрості і легко не проходять внутрішньо. У моєму житті з головою вистачає стресів, і мені складно згадувати те, що трапилося знову,

– казав тоді про конфлікт із Манжосоим Зеленський.

На початку 2018 року в одному з інтерв’ю він знову пригадав колишнього друга і сказав, що "напевно зміг би зустрітися з цією людиною і поговорити".

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"Все так швидко змінюється. І я не знаю, кому це сьогодні потрібно. Але як би боляче мені не було раніше, це не означає, що я б не вислухав людину, не поговорив із нею. Я не боюся таких речей. Вважаю, що всі у світі і в житті помиляються. Коли говорять: "Треба давати другий шанс" – згоден, треба", – так говорив Зеленський торік про Манжосова.

Інший "кварталівець" Євген Кошовий, коментуючи у 2013 році вихід Манжосова із гумористичного проекту, сказав: "Незамінних людей не буває".

Що відомо про прес-конференцію Манжосова?

Більш, ніж за тиждень до початку другого туру президентських виборів, Денис Манжосов гучно заявив про себе. Він вирішив провести прес-конференцію на тему: "ЗадЗЕркалля – як і чому розійшлися шляхи кращих друзів дитинства, партнерів по КВН і студії "95 Квартал" Володимира Зеленського та Дениса Манжосова".

Захід, на якому він мав розкрити давню таємницю про свій вихід із "Кварталу" та розповісти про коміка, колишнього друга і кандидата у президенти Зеленського, був запланований на 11 квітня.

Манжосов приїхав до прес-центру приблизно о 14:45. На 15:30 був запланований захід, проте за кілька хвилин чоловік вийшов, сів у таксі і не повернувся, передає "Українська правда".

Манжосов приїхав, а через якийсь час покинув прес-центр: відео

Окрім того, правоохоронці отримали повідомлення, що приміщення, де мала пройти прес-конференція колишнього "кварталівця", замінували.

Зазначимо, що на прес-конференцію Манжосова прийшли і його колишні колеги – Олександр Пікалов і Артем Гагарін. Вони розповіли журналістам, що не спілкувалися із Денисом близько 6 років і висловили певність: артисту заплатили за проведення прес-конференції.

"Кварталівці" Олександр Пікалов і Артем Гагарін прийшли на прес-конференцію свого колишнього колеги Дениса Манжосова. Кажуть, що йому дали грошей. pic.twitter.com/yijsPpFM3f — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) 11 апреля 2019 г.

За словами керівника прес-центру "Українських новин", де Манжосову орендували приміщення, їм надійшло смс-повідомлення від артиста, який не попередивши нікого, зник.

Так, журналісти розповсюдили смс начебто від колишнього актора "Кварталу", у якому йшлося: "Мені від ранку приходять погрози. Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив своє рішення".



Повідомлення, яке начебто прийшло від Манжосова

Натомість Манжосов з’явився в ефірі телеканалу "Прямий". Там він спростував інформацію про погрози та пояснив, чому не провів прес-конференцію.

"Я давно не пірнав в українську реальність. Так вийшло що 6 років я мовчав і не розповідав, чому я покинув рідний мені колектив. Від 31 грудня мій телефон почав розриватися через майбутні вибори. Мені почали дзвонити багато журналістів. Звісно, всі телефонували із різними і дивними запитаннями, зокрема: "Чи наркоман Володимир Зеленський?" і "Чи справді він вигнав мене з "Кварталу". Я сам для себе вирішив, що маю дати розлоге інтерв’ю", – сказав він.

На запитання журналіста про те, чи справді отримував він гроші за проведення прес-конференції, як про це говорили його колишні друзі, Манжосов відповів:

Я б і з задоволенням зустрівся зі своїми колегами і обговорив усі ці нюанси, проте я не розумію, чому вони так сказали. Я розумію, вони боялися провокацій, але хочу сказати: "Дорогі колеги, не переймайтесь!

З чим пов'язана поява колишнього "кварталівця" на телебаченні у передвиборчий час – насправді невідомо. Просимо вас критичніше ставитись до інформації, яка може з'являтись у цей час та не вестись на маніпуляції.