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      Денис Молчанов виграв парний титул на тенісному турнірі в Словаччині

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      Денис Молчанов та Ігор Зеленай
      Денис Молчанов та Ігор Зеленай / btu.org.ua

      Українець Денис Молчанов став переможцем парного турніру Peugeot Slovak Open 2018 у Братиславі.

      У фіналі Денис разом зі словаком Ігорем Зеленаєм обіграли дует Рамкумар Раманатан (Індія) / Андрій Василевський (Білорусь) – 6:2, 3:6, 11:9.

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      На шляху до фіналу Раманатан і Василевський були сильнішими других і четвертих сіяних в Братиславі. На вирішальному тайбрейку Молчанов і Зеленай вели 6:3, але перевагу не втримали. Українець і словак відігралися з 7:9, взявши чотири наступних розіграші.

      У поточному сезоні Молчанов і Зеленай також стали переможцями на "челленджері" в Чжухаї, Барлетті, Тунісі, Простейові і Корденонсі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Теніс Спорт
      Джерело: 24 Канал
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