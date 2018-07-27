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Денісова надіслала листа Росії з пропозицією щодо політв'язнів

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Людмила Денісова
Людмила Денісова / Фото з відкритих джерел

Український омбудсмен Людмила Денісова направила Уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковій офіційний лист, у якому пропонує обміняти 36 росіян, які утримуються в Україні, на українських політв’язнів, які утримуються на території Росії, а також в окупованому Криму.

Про це Людмила Денісова повідомила у Facebook.

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"Ініціатива України щодо звільнення політв’язнів – громадян України, яких утримують на території РФ і на тимчасово окупованій території АР Крим із одночасним звільненням 36 громадян РФ, затриманих або засуджених за здійснення злочинів проти держави України, так і залишаються без відповіді", – нагадала Денісова.

Омбудсмен наголосила, що надіслала лист, адже за результатами переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську, Росія запропонувала викласти суть ініціативи обміну письмово.

У листі йдеться також про можливість проведення наступного засідання ТКГ за участю уповноважених України і РФ, аби обговорити питання організації гуманітарних візитів для перевірки умов утримання в’язнів, а також переміщення ув’язнених з місць несвободи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей,
– додала омбудсмен.

Нагадаємо, днями Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала українського політв’язня Миколу Карпюка.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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