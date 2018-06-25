Денісова оприлюднила поведінку Росії щодо бранців Кремля

Міністерство закордонних справ України вкотре звернулося до Росії з проханням забезпечити доступ українській омбудсвумен Людмилі Денісовій доступ до українських політв’язнів – громадян України, яких утримують в РФ та окупованому Криму.

Про це Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, інформація, яка надходить про стан Олега Сенцова та Володимира Балуха є досить суперечливою: вони голодують, або ж, навпаки, що припинили голодування, вживають поживні суміші та набирають вагу.

Крім того, уповноважена ВР із прав людини підкреслила, що їй відмовили у відеозв'язку з Олегом Сенцовим і жодних фото не надають.

"Російська сторона постійно переконує світ, що з ними все – гаразд. Втім, їхні адвокати говорять протилежне. Все це викликає велике занепокоєння та недовіру! Я маю на власні очі побачити Олега Сенцова та Володимира Балуха, які продовжують голодування. Маю зустрітися із Олександром Кольченком, Станіславом Клихом, Романом Сущенком. Вимагаю від Росії терміново надати мені допуск до українських політв'язнів!" – додала Омбудсвумен.

Також Денісова зауважила, що ще в суботу, 23 червня, відправила лист до Уповноваженого РФ Тетяни Мокалькової з двома планами щодо відвідання громадян України та Росії, які тримаються у виправних установах України та РФ, однак жодної відповіді так і не отримала.

Нагадаємо, Людмила Денісова наразі перебуває у Москві, а минулого тижня їй не вдалося відвідати жодного з українських політв'язнів, незважаючи на досягнуті раніше домовленості між президентом Росії і України.