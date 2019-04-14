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      Денісова поїхала у Росію на судилище над полоненими українськими моряками

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      Людмила Денісова
      Людмила Денісова / denisovaombudsman

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова виїхала до Москви потягом. Там вона візьме участь у черговому судилищі щодо продовження термінів тримання під вартою 24 українських моряків, які перебувають у російському полоні.

      На своїй сторінці у Facebook Денісова зазначила, що вона також сподівається зустрітися у Москві з директором ФСБ Олександром Бортніковим та з радником президента РФ Михайлом Федотовим.

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      Вчергове буду наполягати на тому, щоб мені все ж таки надали дозвіл на відвідання наших хлопців, які вже майже п’ять місяців перебувають у російському полоні, 
      – написала українська омбудсвумен.

      Минулого вівторка Денісова відкрила рахунок для збору коштів на квитки для родичів полонених українських моряків до Москви. Зібрані гроші, які не будуть витрачені на поїздку родичів на судові засідання, будуть перераховані на рахунки військовополонених моряків або передані волонтерам, які допомагають їм у Москві.

      Зазначимо, що 24 квітня мине термін запобіжного заходу, обраного російським "судом" для полонених українських моряків. До речі, минулого тижня єврокомісар Дуня Міятович відвідала українських бранців у СІЗО "Лефортово" та поспілкувалася із ними про умови утримання.

      Як українські моряки опинились у полоні в Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". У російський полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою. Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини політики Людмила Денісова Новини Росії Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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