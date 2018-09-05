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Денісова просить впливу ООН на РФ щодо звільнення українських моряків

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Денісова просить впливу ООН на РФ щодо звільнення українських моряків
Денісова просить впливу ООН на РФ щодо звільнення українських моряків / file.liga.net

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до ООН і попросила вплинути на Росію щодо звільнення українських моряків судна "ЯМК-0041", які утримуються в окупованому Криму.

Про це омбудвумен написала у Facebook.

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"Капітан судна – громадянин України Віктор Новицький затриманий за нібито незаконний видобуток водних біологічних ресурсів. ФСБ порушила проти нього кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 Кримінального кодексу РФ. Він досі утримується в слідчому ізоляторі Сімферополя на території тимчасово окупованого Криму", – зазначено у повідомленні. 

Як зазначила омбудсвумен, члени екіпажу Сергій Калиниченко, Руслан Скрипник, Геннадій Отичко та Олег Блок змушені знаходитися в Криму, бо їх позбавили паспортів.

На чоловіків тиснуть, їх залякують. Вони повністю виснажені фізично і психологічно. Це може призвести до неминучих трагічних наслідків. Члени екіпажу змушені винаймати житло, за яке платять з власної кишені. Від цього рідні – у боргах, беруть позики та розпродають майно,
– резюмувала Людмила Денісова.

Вона також додала, що за останні чотири місяці часто зверталася до державних органів Російської Федерації, які причетні до вирішення питання повернення українських рибалок в Україну. Проте не отримала жодної відповіді.

Своїми діями РФ порушила права людини на свободу, особисту недоторканість та свободу пересування, які передбачені у ст. 3, 9 та 13 Загальної декларації прав людини, ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 9, 12 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та ст. 5 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації,
– написала Денісова.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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