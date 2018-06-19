Денісова та Москалькова домовилися про відвідини ув'язнених

Уповноважена з прав людини Верховної ради України Людмила Денісова домовилася зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою про відвідини 34 ув'язнених, що перебувають на території обох країн.

Про це повідомляється в заяві Уповноваженої з прав людини у Російській Федерації Тетяни Москалькової.

Зазначається, що в ході зустрічі Денісова та Москалькова обмінялися списком з 34 прізвищ ув'язнених осіб, яких вони хочуть відвідати на території Росії та України та обговорили графік взаємних візитів.

Незважаючи на важкі інформаційні та гуманітарні умови, що склалися навколо наших домовленостей, при особистій зустрічі нам вдалося виробити та затвердити дорожню карту, яка заснована на принципах взаємності, синхронності та паритетності відвідувань,

– йдеться у заяві Тетяни Москальської.

Імена 34 ув'язнених зі списку наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що 9 травня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери країн домовилися, що уповноважені з прав людини найближчим часом відвідають ув'язнених на території обох країн, однак перемовини з цього приводу затягнулися.