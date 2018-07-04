Денісова відкрила справу через масове отруєння дітей у таборі під Києвом

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова відкрила провадження за фактом масового отруєння дітей в оздоровчому центрі "Славутич" на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Як стало відомо, у 12 дітей, які відпочивали в оздоровчому центрі "Славутич" у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області, діагностували розлад шлунково-кишкового тракту, їх переведено до медичного ізолятора центру. Одна дитина наразі перебуває у вкрай важкому стані та госпіталізована до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", – мовиться у повідомленні.

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У рамках провадження направлено звернення до голови Київської обласної державної адміністрації щодо створення комісії та забезпечення належної перевірки факту отруєння дітей,

– зазначили у прес-службі Денісової.

Окрім того,. Денісова скерувала запити до Міністерства соціальної політики та Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області з вимогою вжити негайних заходів реагування в межах компетенції.

Наголошується, що питання перебуває на особистому контролі Денісової.

До слова, у Держпродспоживслужбі з’ясували, що дітям, які отруїлися у таборі "Славутич", на підвечірок видали йогурти, термін споживання яких сплив.