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Денісова вимагає негайно допустити її до українського політв'язня Балуха

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Денісова вимагає негайно допустити її до Балуха
Денісова вимагає негайно допустити її до Балуха / Фото – Заір Смедля

Українська омбудсвумен Людмила Денісова вимагає негайного доступу до політв'язня Володимира Балуха, життя якого під загрозою. Український політв'язень, який утримується у СІЗО в анексованому Криму, у п'ятницю, 22 червня, заявив про перехід на сухе голодування.

Про це повідомляє прес-служба омбудсвумен. 

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Як зазначає Людмила Денісова, стан Володимира Балуха критичний та його життя знаходиться під загрозою.

"Він голодує вже 96-й день. Сьогодні Володимир заявив про перехід на сухе голодування. Правозахисники повідомляють, що під час останнього слухання в так званому "Роздольненському районному суді" в анексованому Криму Володимира Балуха допитали в якості підсудного. Він розповів про приниження та провокації з боку адміністрації Сімферопольського СІЗО", – коментує Людмила Денісова.

Також Уповноважений Людмила Денісова звертається до Міжнародного комітету Червоного Хреста, відділення якого знаходиться у Криму, з проханням відвідати українського політв’язня Володимира Балуха і надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

Крім того, Денісова вимагає від РФ терміново надати їй можливість здійснити візит до Володимира Балуха та особисто перевірити стан його здоров’я.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування. 22 червня Володимир Балух оголосив про перехід на сухе голодування

 

Теги: Українці в полоні РФ Новини політики Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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