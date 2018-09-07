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Денісова зробила пропозицію омбудсмену Росії щодо українського політв’язня

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Денісова запропонувала Москальковій відвідати Вишинського в обмін на візит до Балуха
Денісова запропонувала Москальковій відвідати Вишинського в обмін на візит до Балуха / Фото з вільних мереж

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала омбудсмену Росії Тетяні Москальковій відвідати у СІЗО головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, а натомість дозволити Денісовій відвідати ув’язненого в окупованому Криму українця Володимира Балуха.

Про це українська омбудсмен повідомила у своєму Facebook.

"Маю тривожну інформацію щодо погіршення здоров’я Володимира Балуха. Він продовжує стрімко худнути. У нього сильний біль у печінці та запалення вуха. Не можу більше чекати відповідей своєї російської колеги на мої листи, тому звернулася до неї з пропозицією", – написала Денісова.

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Вона нагадала, що адвокат Вишинського подав клопотання про зустріч його підзахисного з Москальковою.

Тож запропонувала Тетяні Москальковій відвідати Кирила Вишинського одночасно з моїм візитом до Володимира Балуха. Але тільки на паритетній основі. Крім того, наголосила, щоб разом з нами були медики, які б змогли оглянути ув’язнених,
– наголосила українська омбудсмен.

У чому звинуватили Володимира Балуха? 8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

У чому звинуватили Кирила Вишинського? 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського, який проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд взяв журналіста під арешт строком на 2 місяці, який згодом був продовжений.

Теги: Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини України Володимир Балух Кирило Вишинський
Джерело: 24 канал
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