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      Денісову викликали на допит до ГПУ

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      Денісову викликали на допит до ГПУ
      Денісову викликали на допит до ГПУ / Сайт українського омбудсмена

      Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Генеральної прокуратури. Ймовірно, її хочуть допитати у справі Окружного адміністративного суду Києва.

      Дату допиту не називають – таємниця, про це заявив адвокат омбудсмена Андрій Тарасов, пише "Радіо Свобода".

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      Водночас на сайті Генпрокуратури наразі немає інформації про виклик Денісової на допит.

      Вона отримала повістку про виклик до Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури для проведення слідчих дій у якості свідка,
      – зазначив Тарасов.

      Адвоката припускає, що ГПУ хоче допитати Денісову у справі Окружного адміністративного суду Києва.

      Що відомо про обшуки в ОАСК?

      Їх провели працівники Генпрокуратури та детективи НАБУ 26 липня. Вони підозрюють у порушенні закону главу інстанції Павла Вовка, а також декількох суддів. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних рішень та створювали штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

      У правоохоронців є докази – аудіо, на якому глава ОАСК Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До його плану могли бути причетні не тільки судді інстанції, а й співробітники ДБР.

      Генеральна прокуратура викликає на 2 серпня голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, суддів Аблова, Погрібніченка та Шепітка. Згідно з даними сайту ГПУ, цим особам планують вручити підозри.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Людмила Денісова Розслідування Судді Новини Києва
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