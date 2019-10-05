Деокупація Донбасу: МВС підготувало 800 поліцейських, готових до роботи в окупованих районах

На Донеччині армійці, правоохоронці та громадськість обговорили заходи, які слід втілити для сприяння повноцінному поверненню окупованих районів Донбасу під контроль України.

Ці проблеми обговорювали на круглому столі в Маріуполі 4 жовтня. Називався захід "Деокупація Донбасу: організаційно-правовий механізм відновлення територіальної цілісності Україн", пише сайт поліції Донеччини.

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Участь брали делегати від поліції Донецької області, армії, СБУ, прокуратури, прикордонники та рятувальники, а також науковці й представники громадських організацій.

Обговорювали проблематику в таких галузях:

► Відновлення територіальної цілісності України.

► Підготовка до виборів згідно з чинним законодавством України.

► Відновлення роботи державних і правоохоронних органів України в ОРДЛО.

► Повернення додому вимушено переміщених осіб.

► Усунення ризиків (техногенних чи екологічних) із території, де тривала війна.

Поліція Донеччини, зокрема, вже готує поліцейські підрозділи для роботи в окупованих районах Донецької області. Уже готові приблизно 800 поліцейських.

Під час круглого столу дійшли певних висновків щодо відновлення територіальної цілісності України, які візьмуть до уваги під час врегулювання збройного конфлікту.

Зверніть увагу: Зеленський розглядає два сценарії для виборів на окупованому Донбасі.

Про деокупацію Донбасу активно почали говорити після 1 жовтня, коли Україна в Мінську погодилася на формулу Штайнмаєра. Відповідно до формули, буде діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу після виборів в ОРДЛО за законодавством України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що все це можливо втілити лише за умови, якщо на окупованих землях не буде жодних військ.