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Деокупація Донбасу за певних умов може обвалити рейтинг Порошенка, – соціолог

07:01, сьогодні 1477 Читать новость на русском
Реінтеграція може обвалити рейтинги Порошенка
Реінтеграція може обвалити рейтинги Порошенка / zn.ua

Реінтегрувати окуповані території до президентських виборів нереально. Але на громадську думку і рейтинги Порошенка вплине те, якими методами окуповані території повертатимуть під контроль України.

Про це сайту "24" розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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На думку соціолога, реінтегрувати окуповані території до президентських виборів – зі сфери фантастики. Втім, на користь Порошенка зіграє те, якщо це будуть успішні переговори на умовах України. Тобто, зазначає Бекешкіна, Росія повністю виведе свої війська, їх займуть миротворчі сили на якийсь період. І українське законодавство почне поступово просуватися, території приєднаються до України. Але, наголошує експерт, остаточно до виборів президента повного повернення контролю України над окупованими територіями не відбудеться.

Якщо ж реінтеграція окупованих територій проходитиме на умовах Росії – припустимо, миротворчі сили займають території, але будуть проводитися місцеві вибори, поліція формуватиметься з місцевих громадян, а Москва наполягатиме на наданні особливого статусу ОРДЛО в Конституції, то рейтинг Порошенка рухне,
– переконана Ірина Бекешкіна.

При цьому фахівець вважає неможливим звільнення територій силовим методом. За її словами, військові кажуть, що це можна зробити за два тижні. Але в той же час всі наголошують, що відразу втрутиться Росія.

Крім того, Ірина Бекешкіна зауважила, що ухвалений закон хибно називають законом про реінтеграцію. Це закон про юридичний статус окупованих територій. Про деокупацію, говорить соціолог, там взагалі не йдеться. А реінтеграція можлива тільки після деокупації.

На неокупованих східних територіях є електоральні зрушення. Сьогодні президент Порошенко, до речі, як і Юлія Тимошенко, мають однакові результати на Заході і на Сході України. Раніше було складно уявити, щоб у Донецькому регіоні були прохідними Порошенко чи Тимошенко,
– наголосила Ірина Бекешкіна.

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Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Рейтинги Реінтеграція Донбасу
Джерело: 24 Канал
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