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      Деонтей Уайлдер у супербою проти Тайсона Ф'юрі захистив титул чемпіона світу

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      Уайлдер – Ф'юрі результат бою
      Уайлдер – Ф'юрі результат бою

      Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер провів захист титулу в бою проти колишнього чемпіона Тайсона Ф'юрі. Бій відбувався на території чемпіона – в Лос-Анджелесі 1 грудня (ніч на 2 грудня в Україні).

      Обоє боксерів провели бій доволі активно. Однак жоден з них не володів ініціативою. Ф'юрі поводився звично для нього – багато провокував суперника. Інколи Уайлдер вівся на це, і отримував небезпечні удари. Хоча і на голову британця припало чимало влучних "пострілів" суперника.

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      Однак саме Ф'юрі двічі побував у нокдаунах впродовж бою. При цьому перший раз майже по своїй вині. Традиційно "викликавши" удари Уайлдера, британець почав ухилятися від них, що аж ступив на коліно, а після удару в потилицю впав на ринг. Та одразу зумів піднятися.

      Другий раз падіння було вже серйозніше. І відбулося воно в останньому раунді. Здавалося, що після цього "циганський король" вже не підніметься, або точно не зможе продовжити бій. Та Ф'юрі не лише підвівся, але й далі боксував.

      Варто зазначити, що Уайлдер теж чимало пропускав ударів. Однак відправити суперника в нокдаун чи нокаут Ф'юрі не вдалося.

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      Після того, як Уайлдер та Ф'юрі не зуміли визначити сильнішого, це випало зробити суддям. І тут у них було роздільне рішення. Один віддав перевагу Уайлдеру 115-111, інший Ф'юрі – 114-110. Все залежало від останнього. Однак він виставив 114-114, відтак нічия. Деонтей Уайлдер і надалі чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC. Тайсон Ф'юрі ж надалі без поразок на професійному ринзі.

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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