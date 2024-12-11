Водночас в Кремлі називають значно більшу кількість викрадених дітей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBN.

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Як в Україні визначають кількість депортованих дітей

Зеленський каже, що дітей верифікують за прізвищем та ім'ям. Тоді зрозуміло, що це за дитина і звідки вона. За даними українських інституцій, наразі до Росії депортовано 19,5 тисяч дітей. Президент України зазначив, що в Кремлі називають значно більшу кількість депортованих неповнолітніх та вихваляються цими цифрами.

Але зверніть увагу на те, що офіційно, мені здається у 2023 році, їхній російський омбудсмен повідомила, що вони у себе тримають 700 тисяч дітей українських. Так, це офіційні дані. Я не знаю, наскільки це правда, але це жах,

– каже Зеленський.

Він вважає, що це сповна показує, якою сьогодні є Росія. Зеленський додав, що Україна щодня намагається повернути викрадених дітей. Зокрема, залучає до цього процесу партнерів, використовує інструменти політичного тиску та намагається якомога більше розповісти про цю трагедію світу.

Президент також зазначив, що це є важливим і наразі повернення дітей відбувається завдяки посередництву Катару та Ватикану. Україні вже вдалося повернути 1030 викрадених неповнолітніх українців.

Зеленський заявив, що у випадку, якщо державі вдасться завершити війну з допомогою Дональда Трампа та Європи, вона намагатиметься повернути додому всіх військових, цивільних та дітей.