Дохідність депозитів продовжує падати. Через нестабільність гривні цей інструмент втратив свою важливу роль - збереження заощаджень.

Яка ставка за депозитами в Україні? Чи вигідно зараз вкладатися у депозити чи краще тримати заощадження в іноземній валюті, розповідаємо у метаріалі 24 каналу.

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Як падіння гривні вплинуло на власників депозитів у 2020

8 січня 2020 року в середньому ставки за гривневими депозитами від 6 до 12 місяців були 14,16%. В той день курс гривні до долара становив 23,67, а до євро – 26,39. А тепер змоделюємо ситуацію.

Припустимо, ви відкрили депозит і поклали туди 50 тисяч гривень. Ви бачили як гривня зміцнювалася протягом 2019 і були впевнені у національній валюті. Ви обрали гривневий депозит на 9 місяців при ставці 14,16%. Але з вашого прибутку держава ще вирахує податок на 19,5%. Таким чином на початку жовтня ви зможете забрати свої 50 тисяч + 4 411 гривень прибутку.

Заробили чи втратили?

Спочатку переведемо ці суми у долари. У січні 50 тисяч гривень – 2 112 доларів. Рівно через 8 місяців, 8 вересня, 54 411 гривень – це 1 960 доларів. Тобто замість того, щоб заробити, ви вже втратили 50 доларів або 2,3%. А за місяць гривня може ще впасти.

Втрати у євро ще відчутніші. У січні 50 тисяч гривень – 1 894 євро. Сьогодні 54 411 гривень – це 1 658 євро. Тобто втрата у 236 євро або 12,5%.

При цьому існує ще й інфляція, яка зменшує купівельну спроможність гривні.

Депозити у вересні

Дохідність від депозитів цього року рекордно впала, про що свідчить огляд Ліга.нет. Якщо ще у січні можна було розраховувати в середньому на 14%, то тепер майже удвічі менше.

Наразі найвигіднішим є гривневий депозит терміном від 12 місяців. В середньому дохідність таких депозитів по Україні становить 8,12% .



. Доларові депозити також вигідніші терміном більше року. В середньому їх дохідність складає 1,75% .



. Єврові депозити є найменш дохідними і складають 1,05% прибутковості терміном у понад рік.

Чому ставки по депозитах впали З початку року облікову ставку, від якої залежить відсоток під депозит, знизили більш ніж удвічі. Зараз вона становить 6% у порівнянні з 13,5% на початку року. Цікаво, що депозити зазвичай реагують із піврічним запізненням на зміну облікової ставки. Востаннє її змінили у червні, опустивши до рекордного мінімуму. Тож очікують, що ставки за депозитами падатимуть і надалі, якщо Нацбанк не змінить стратегію і не підвищить облікової ставки восени.

Зазначимо, що НБУ за минулого голови Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск, як сам повідомив, планував чергове зниження ставки восени.

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Чи вигідно вкладатися у депозити зараз

Доволі важко спрогнозувати якою буде гривня не те що через рік, а навіть через місяць. Важчою цю справу робить непередбачуваність долара, який відносно інших валют також падає, а євро навпаки росте. Лиш подивіться як змінювався курс гривні щодо долара з березня цього року.

Долар вдома чи гривневий депозит в банку

Якщо гривня буде падати, то вигідніше тримати гроші у валюті. Якщо гривня буде міцніти або принаймні триматися на одному рівні, то гривневі депозити стають вигіднішими. Спрогнозуймо, що краще: валюта чи гривневі депозити в сучасних реаліях.

За яких умов ви заробите на депозиті, 24 каналу допоміг підрахувати аналітик Любомир Білик.

Припустимо, що ви зараз може вкласти 50 тисяч гривень на депозит у банку:

Якщо покладе на 1 місяць зі ставкою 6,34%, то отримаєте 212 гривень прибутку. Але такий вклад буде вигідним для вас тільки якщо курс гривні до долара станом на 8 жовтня не перевищить 27,87 .



. Якщо вкладете 50 тисяч на гривневий депозит на 3 місяці зі ставкою 7,63%, то отримаєте 767 гривень. Але у плюсі будете лише, якщо гривня не перевищить 28,18 за долар до початку наступного року. А нагадаємо, що економісти прогнозують вищий курс.



за долар до початку наступного року. А нагадаємо, що економісти прогнозують вищий курс. Якщо ж обрали 6-місячний термін з середньою ставкою 8,08%, то у гривні ви додатково отримаєте 1 626 гривень, але все це не матиме великого значення, якщо курс сягне 28,65 гривні через пів року, тобто у березні.



гривні через пів року, тобто у березні. Поклавши 50 тисяч на рік зі ставкою 8,12%, ви отримаєте 3 268 гривень прибутку і справді заробите, якщо гривня не знеціниться до 29,56 за долар.

Скоріш за все, гривня цієї осені ще девальвує. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки вважають, що до кінця року гривня буде на рівні 28,2 за долар, що трохи вище ніж зараз. МВФ все ще "лякає" курсом по 30. У будь-якому разі, більшість економістів сходяться на думці, що гривня ще впаде. Якщо слідувати цій логіці, то збереження грошей у доларі чи євро може бути вигідним, принаймні для того, щоб ви не втратили свої заощадження.

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