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      Депресію лікуватимуть галюциногенними грибами

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      Депресію лікуватимуть галюциногенними грибами
      Депресію лікуватимуть галюциногенними грибами / pikabu.ru

      У США схвалили застосування активної речовини галюциногенних грибів – псилоцибіна для лікування депресії.

      Таку терапію було визнано "проривною" (коли тестовані ліки допомагають при складних або небезпечних для життя захворюваннях більш ефективно, ніж раніше схвалені методи лікування) американським Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Сompasspathways).

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      Тож галюциногенну речовину можна буде легально використовувати у клінічних дослідженнях. На такий крок у США пішли через результати досліджень та тестування, під час яких вони з'ясували, що псилоцибін може впливати на активність мозку навіть при резистентній депресії (розлад, який не піддається двом курсам лікування поспіль).

      Хоча псилоцибін наразі у список заборонених речовин в США, та якщо вченим вдасться довести його ефективність при лікуванні психічних розладів – статус буде переглянутий.

      via GIPHY

       
      Депресія - що це?
      Це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку та печалі (не менше двох тижнів). Під час депресії людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка, зазвичай, приносила задоволення, а також нездатність робити повсякденні справи. Просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.

      Що таке галюциногенні гриби? Це такі види грибів, плодові тіла яких містять галюциногенні речовини. Вживання таких грибів впливає на свідомість і викликає переживання, які називають психоделічним досвідом, або трипом. Регулярне неконтрольоване вживання психогенних грибів може призводити до небезпечних негативних наслідків як для психіки, так і для фізичного здоров'я.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини США Здоров'я Лікування Наркотики
      Джерело: 24 Канал
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