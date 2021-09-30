Про це йдеться в статті "Як харківський депутат від ОПЗЖ намагається отримати контроль над ТЦ "Барабашово" на сайті delo.ua.

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Останні роки керівництва містом Геннадій Кернес цілеспрямовано працював над отриманням контролю над ринком "Барабашово" і хотів "з'їсти" його власника нардепа Олександра Фельдмана. Кернес не встиг цього зробити. Але, як то кажуть, святе місце порожнім не буває. Продовжити розпочате взялася група ОПЗЖ в Харківській міськраді під керівництвом Андрія Спаського,

– пише видання.

За словами журналістів, процеси з узяття ТЦ "Барабашово" під контроль контролюються і координуються неформальним лідером фракції ОПЗЖ в Харківській міськраді Андрієм Спаським і його довіреними людьми.

Спаський хоча і народився в Харкові, політичний досвід набував в Київській області, в кріслі заступника голови Київської ОДА за президентства Віктора Януковича. Тоді Київська область була вотчиною "газової групи" Бойко-Льовочкіна-Фірташа в Партії регіонів,

– пише видання.

Журналісти додають, що Спаський відзначився низкою скандалів на Київщині, а до Харкова потрапив тільки на виборах-2020 року, ставши політичним "парашутистом".

На думку видання, "Спаський в міськраді швидко вмонтувався в систему – він забезпечує потрібні результати голосування своєї фракції, а у винагороду отримує сприяння в потрібних для себе і своїх покровителів проєктах". ТЦ "Барабашово" після смерті Кернеса також став одним з найбажаніших проєктів тіньового лідера фракції ОПЗЖ в міськраді Андрія Спаського.

Як пишуть журналісти, "до війни проти Фельдмана і "віджиму" його основного бізнес-активу харківський осередок ОПЗЖ підключив своїх юристів, які консультують юридичний департамент міськради на предмет відбору землі". Крім того, Спаський знайшов "інсайдера" – багаторічного співробітника ТЦ "Барабашово" Сергія Іванова, якого депутат від ОПЗЖ пропхав у замдиректора КП "Міський торговельний ринок". За планом Спаського, керівництво цього комунального підприємства повинно замінити адміністрацію "Барабашово" після "віджиму".

Сьогодні з офісу КП "Міський торговельний ринок" Іванов уже керує найнятими адвокатами і юристами міськради, "мотивує" суддів, влаштовує силові провокації на території ринку,

– пише видання.

Фактичний власник "Барабашово" і нардеп з фракції ОПЗЖ Олександр Фельдман неодноразово прямо і відкрито заявляв про шантаж і погрози на свою адресу, які отримував з вимогою поділитися акціями свого торгового центру. Але його звернення до президента, генпрокурора, голів МВС і СБУ результату не принесли. Видання пише, що "процес" віджиму "ринку" Барабашово "продовжує йти в тому ж руслі. З однією лише особливістю – сьогодні ключову роль у всіх цих процесах відіграють "шановні" пани з ОПЗЖ на чолі зі Спаським".

Підсумовуючи, видання пише, що "безумовно, самостійно Спаський не зміг би потягнути таке протистояння з депутатом Верховної Ради зі своєї ж партії. Для того, щоб зважитися на війну з Фельдманом за "Барабашово", потрібно мати кулуарні домовленості з вищими партійними босами в парламенті".

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