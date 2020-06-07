Треба на щось жити, – нардеп задекларував 158 квартир і 80 земельних ділянок
Нардеп-самовисуванець та член депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді Віктор М'ялик у декларацію за 2019 рік вніс 158 квартир загальною площею у майже 10 000 квадратних метрів. Однак, за його словами, більшість цих квартир він вже продав людям на виплат, а ще частину – здає в оренду.
Чим особлива електронна декларація нардепа М'ялика
Декларація народного депутата Віктора М'ялика опублікована в Єдиному реєстрі на сайті НАЗК, пише 24 канал.
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Про рухоме та нерухоме майно
Серед найцікавішого у документі – таке:
- 158 квартир площею від 38 до 95 квадратних метрів у Києво-Святошинському районі Київської області.
- Загальна площа квартир із декларації депутата – майже 10 тисяч квадратних метрів.
- 80 земельних ділянок, а ще гаражі та місця для паркування.
- Два автомобілі Lexus, які на час придбання коштували кожен приблизно по 3,5 мільйона гривень.
- На два автомобілі дружини депутата – Porsche і Mercedes-Benz – витратити довелося майже 9 мільйонів.
Про доходи і заощадження
- Доходи народного депутата за 2019 рік – 314 117 гривень зарплати, а у дружини – 29 099 гривень.
- Варто додати, що за продаж нерухомості та здачу її в оренду родина отримала кілька мільйонів гривень.
- М'ялик також тримає готівкою 150 мільйонів гривень і мільйон доларів США.
Як сам депутат М'ялик пояснив таку кількість квартир у декларації
Видання "Вісті Рівненщини" опублікували пояснення Віктора М'ялика щодо його декларації:
- Насправді у його власності лише 37 квартир.
- Решту він вже продав – але на виплат, тобто юридично вони все ще вважаються його власністю.
- А загалом стільки нерухомості у нього тому, що раніше він займався будівництвом.
У мене є 37 квартир. Одна квартира – на дітях, одна – на дружині. Решту я здав в оренду. Тому що мені треба на щось жити. Законом на сьогодні це не забороно,
– сказав М'ялик.
Віктор М'ялик – український бізнесмен та політик. Депутатом став у 155 окрузі на Київщині як самовисуванець. У Раді ввійшов до депгрупи "За майбутнє" та комітету з питань місцевого самоврядування і містобудування.