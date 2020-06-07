Нардеп-самовисуванець та член депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді Віктор М'ялик у декларацію за 2019 рік вніс 158 квартир загальною площею у майже 10 000 квадратних метрів. Однак, за його словами, більшість цих квартир він вже продав людям на виплат, а ще частину – здає в оренду.

Чим особлива електронна декларація нардепа М'ялика

Декларація народного депутата Віктора М'ялика опублікована в Єдиному реєстрі на сайті НАЗК, пише 24 канал.

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Про рухоме та нерухоме майно

Серед найцікавішого у документі – таке:

158 квартир площею від 38 до 95 квадратних метрів у Києво-Святошинському районі Київської області.

площею від 38 до 95 квадратних метрів у Києво-Святошинському районі Київської області. Загальна площа квартир із декларації депутата – майже 10 тисяч квадратних метрів.

80 земельних ділянок , а ще гаражі та місця для паркування.

, а ще гаражі та місця для паркування. Два автомобілі Lexus, які на час придбання коштували кожен приблизно по 3,5 мільйона гривень.

На два автомобілі дружини депутата – Porsche і Mercedes-Benz – витратити довелося майже 9 мільйонів.

Про доходи і заощадження

Доходи народного депутата за 2019 рік – 314 117 гривень зарплати , а у дружини – 29 099 гривень.

, а у дружини – 29 099 гривень. Варто додати, що за продаж нерухомості та здачу її в оренду родина отримала кілька мільйонів гривень.

М'ялик також тримає готівкою 150 мільйонів гривень і мільйон доларів США.

Як сам депутат М'ялик пояснив таку кількість квартир у декларації

Видання "Вісті Рівненщини" опублікували пояснення Віктора М'ялика щодо його декларації:

Насправді у його власності лише 37 квартир.

Решту він вже продав – але на виплат, тобто юридично вони все ще вважаються його власністю .

. А загалом стільки нерухомості у нього тому, що раніше він займався будівництвом.

У мене є 37 квартир. Одна квартира – на дітях, одна – на дружині. Решту я здав в оренду. Тому що мені треба на щось жити. Законом на сьогодні це не забороно,

– сказав М'ялик.

Віктор М'ялик – український бізнесмен та політик. Депутатом став у 155 окрузі на Київщині як самовисуванець. У Раді ввійшов до депгрупи "За майбутнє" та комітету з питань місцевого самоврядування і містобудування.