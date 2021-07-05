Попри відсутність публікацій: депутат ОПЗЖ отримав посвідчення журналіста від НСЖУ

Депутат Одеської міської ради від партії ОПЗЖ Володимир Корнієнко отримав посвідчення журналіста від Національної спілки. Втім, жодних його публікацій у відкритому доступі знайти не вдалося.

Про отримання посвідчення Володимир Корнієнко написав на своїй сторінці у фейсбуці. Він виклав відповідні фото посвідчення і членського квитка.

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Публікацій у Корнієнка немає

Як написав Володимир Корнієнко, стати членом НСЖУ його запросили друзі. Він пообіцяв, що боротиметься за права громадян, як робив це і раніше.

Журналіст – це стан душі!!! Вдячний друзям і однодумцям, які запросили стати членом великої родини журналістської спільноти!

– написав депутат.



Володимир Корнієнко вступив у НСЖУ / Фото з його фейсбуку

У коментарях Володимира Корнієнка попросили надати тексти, які свідчать про його журналістську роботу. Депутат відповів, що їх можна пошукати, бо їх "достатньо". До того ж він анонсував власну авторську програму на одному з регіональних каналів.



Коментарі до допису Корнієнка про вступ у НСЖУ / Скриншот

Натомість експертам з "Детектору медіа" не вдалось знайти жодної публікації Володимира Корнієнка. У коментарях він жодного тексту так і не представив.

Що відомо про Володимира Корнієнка? Він чинний депутат Одеської міської ради від ОПЗЖ. Закінчив Одеський національний політехнічний університет і за фахом є інженером комп'ютерних систем. Був членом Молодіжної ради від, обіймав посаду заступника голови комісії по взаємодії з місцевою радою та виконавчим комітетом.



У квітні 2020 року ввійшов до складу депутатської групи ОПЗЖ. У жовтні 2020 року обраний депутатом Одеської міськради восьмого скликання.



Дані з Він чинний депутат Одеської міської ради від ОПЗЖ. Закінчив Одеський національний політехнічний університет і за фахом є інженером комп'ютерних систем. Був членом Молодіжної ради від, обіймав посаду заступника голови комісії по взаємодії з місцевою радою та виконавчим комітетом.У квітні 2020 року ввійшов до складу депутатської групи ОПЗЖ. У жовтні 2020 року обраний депутатом Одеської міськради восьмого скликання.Дані з сайту Одеської міської ради

Що таке НСЖУ і як туди вступити

Джерело: сайт НСЖУ