Глава фракції "Партії Шарія" у Харкові скоїв ДТП та втік: йому вручили протокол
Сергію Сироті, очільнику харківської фракції "Партії Шарія" поліцейські вручили протоколи 12 травня. Депутат скоїв ДТП, після чого залишив місце аварії.
Джерело:Newsroom
Аварія сталася ввечері неділі, 9 травня. Дорогу не поділили дві автівки: після зіткнення один з водіїв втік
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Що відомо про аварію
- ДТП сталася на перехресті Сергіївського спуску і Полтавського шляху.
- Зіштовхнулися Ford і Audi: водії останньої поїхав з місця аварії.
- За даними місцевого видання Newsroom, за кермом Audi був депутат Харківської міськради від "Партії Шарія" Сергій Сирота.
- Йому нібито вручили протоколи через порушення правил дорожнього руху та залишення місця аварії.
- У поліції цю інформацію не прокоментували.
- Власне, й у харківському осередку "Партії Шарія" цю інформацію також проігнорували.
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