Глава фракції "Партії Шарія" у Харкові скоїв ДТП та втік: йому вручили протокол

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Сергію Сироті, очільнику харківської фракції "Партії Шарія" поліцейські вручили протоколи 12 травня. Депутат скоїв ДТП, після чого залишив місце аварії.

Джерело:

Newsroom

Аварія сталася ввечері неділі, 9 травня. Дорогу не поділили дві автівки: після зіткнення один з водіїв втік

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Що відомо про аварію

  • ДТП сталася на перехресті Сергіївського спуску і Полтавського шляху.
  • Зіштовхнулися Ford і Audi: водії останньої поїхав з місця аварії.
  • За даними місцевого видання Newsroom, за кермом Audi був депутат Харківської міськради від "Партії Шарія" Сергій Сирота.
  • Йому нібито вручили протоколи через порушення правил дорожнього руху та залишення місця аварії.
  • У поліції цю інформацію не прокоментували.
  • Власне, й у харківському осередку "Партії Шарія" цю інформацію також проігнорували.
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