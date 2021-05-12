Глава фракції "Партії Шарія" у Харкові скоїв ДТП та втік: йому вручили протокол

Сергію Сироті, очільнику харківської фракції "Партії Шарія" поліцейські вручили протоколи 12 травня. Депутат скоїв ДТП, після чого залишив місце аварії.

Аварія сталася ввечері неділі, 9 травня. Дорогу не поділили дві автівки: після зіткнення один з водіїв втік

До теми Зіткнулися 4 автомобілі: відео карколомної ДТП на Авангарді під Одесою

Що відомо про аварію

ДТП сталася на перехресті Сергіївського спуску і Полтавського шляху.

Зіштовхнулися Ford і Audi: водії останньої поїхав з місця аварії.

За даними місцевого видання Newsroom, за кермом Audi був депутат Харківської міськради від "Партії Шарія" Сергій Сирота.

Йому нібито вручили протоколи через порушення правил дорожнього руху та залишення місця аварії.

У поліції цю інформацію не прокоментували.

Власне, й у харківському осередку "Партії Шарія" цю інформацію також проігнорували.