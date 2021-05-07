Відео з розміщеними бордами Лесик розмістив у своєму фейсбуці. Судячи з кількості плакатів, грошей на них обранець не пошкодував.

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Відео з бордами депутат розмістив у соцмережі

Також, окрім борда з гаслом про фашизм, Лесик замовив власне зображення на фоні боїв Другої світової. Усе це доповнив напис "За нашу перемогу".

Ще одні білборди від депутата / Фото з фейсбуку Андрія Лесика

Дивіться відео зі сторінки депутата:

Невідомі зняли частину бордів

Проте такі "покращення"на харківських вулицях сподобались не усім. Вже наступного дня у місцевих телеграм-каналах з'явилось відео, як борди знімають невідомі.

Раніше Лесик назвав Революцію Гідності "державним переворотом"

Зазначимо, що у лютому Лесик потрапив у скандал. Під час виступу у міській раді він назвав Революцію Гідності "державним переворотом". Ба більше, зробив він це російською мовою. Після цього політичні опоненти поштовхались з Лесиком та облили його водою.

Цікаво! Нещодавно зі своїми бордами оскандалився ще один представник ОПЗЖ. Депутат Житомирської облради Костянтин Черпіцький розмістив на вулицях міста зображення зі гітлерівцями до 9 травня. Пізніше депутат вибачився.