18 жовтня в Одесі запровадили червону зону карантину. З огляду на це на засідання депутати могли приходити лише з сертифікатом про вакцинацію чи негативним тестом. Проте один з депутатів знехтував правилами й вирішив прийти без документа.

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Сперечався з поліцейськими

Реєстрацію Плачков пройшов без проблем, але перед дверима в зал засідань дорогу йому перегородив начальник юридичного відділу райадміністрації.

Він попросив у депутата сертифікат вакцинації, але Плачков відмовився показувати його. На його думку, вимога суперечила закону. На місце викликали поліцію, але правоохоронці не втручалися в ситуацію.

Харлампій Плачков каже, що він недавно хворів, тому поки не вакцинувався. Натомість він додав, що здав тест на антитіла, і їх рівень виявився дуже високим.

Так, про здоров'я і безпеки потрібно піклуватися. Наприклад, можна організувати швидкі тести для учасників сесії, це було б набагато ефективніше. Але в будь-якому випадку, робити це потрібно в рамках закону,

– зазначив депутат від ОПЗЖ.

Натомість у пресслужбі райради додали, що депутатів завчасно попередили про перевірку сертифікатів про вакцинацію.



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