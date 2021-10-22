Депутат від ОПЗЖ вирішив "прорватися" на сесію райради без COVID-сертифіката в Одесі
Джерело:"Думская"
Депутат Одеської райради Харлампій Плачков намагався пройти на сесію без сертифіката про вакцинацію або документа про ПЛР-тест. Поліцейські затримали чоловіка, але він натомість почав сперечатися з правоохоронцями.
18 жовтня в Одесі запровадили червону зону карантину. З огляду на це на засідання депутати могли приходити лише з сертифікатом про вакцинацію чи негативним тестом. Проте один з депутатів знехтував правилами й вирішив прийти без документа.
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Сперечався з поліцейськими
Реєстрацію Плачков пройшов без проблем, але перед дверима в зал засідань дорогу йому перегородив начальник юридичного відділу райадміністрації.
Він попросив у депутата сертифікат вакцинації, але Плачков відмовився показувати його. На його думку, вимога суперечила закону. На місце викликали поліцію, але правоохоронці не втручалися в ситуацію.
Харлампій Плачков каже, що він недавно хворів, тому поки не вакцинувався. Натомість він додав, що здав тест на антитіла, і їх рівень виявився дуже високим.
Так, про здоров'я і безпеки потрібно піклуватися. Наприклад, можна організувати швидкі тести для учасників сесії, це було б набагато ефективніше. Але в будь-якому випадку, робити це потрібно в рамках закону,
– зазначив депутат від ОПЗЖ.
Натомість у пресслужбі райради додали, що депутатів завчасно попередили про перевірку сертифікатів про вакцинацію.
Депутат намагався пройти на сесію без COVID-сертифіката / Фото "Думская"
Як депутат намагався пройти на сесію, нехтуючи обмеженнями: відео
Надія Савченко "погоріла" на фальшивому COVID-сертифікаті
- 22 жовтня в аеропорту "Бориспіль" виявили в ексдепутатки Надії Савченко та її сестри фальшиві COVID-сертифікати.
- З ними жінки намагалися потрапити в Україну. Їх знайшли прикордонники під час перевірки документів на паспортному контролі.
- Правоохоронці вже відкрили проти екснардепки кримінальне провадження за фактом підробки документів.
- За це їй може загрожувати штраф, а то й арешт на строк до 6 місяців чи обмеженням волі до 2 років.
- Вилучені сфальсифіковані папери відправили на експертизу, а сестрам Савченко невдовзі мають оголосити підозру.