Про це написав 7 червня у своєму фейсбуці Дем'ян Ганул. Він також звернувся до СБУ з проханням звернути на це увагу.
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Більше про це будівництво
У дописі активіста мовиться про житловий комплекс "Цветной бульвар" у місті Чорноморськ. За його словами, Каретніков є кінцевим бенефіціаром цього будівництва.
Слід зазначити, за даними you control, цей чоловік є й засновником обслуговуючого кооперативу "Кольоровий бульвар". Його зареєстрували ще в жовтні 2014 року. Також у списку засновників є дві жінки – росіянка Наталія Каймакова та українка Олена Маскурова.
Портрет Володимира Каретнікова / Фото ladno.ru
Що відомо про Володимира Каретнікова
- Він був депутатом Держдуми з 1999 року.
- Каретніков балотувався туди від партії Володимира Путіна "Единство".
- З 1983 року був посадовцем різних заводів і чиновником СРСР.
- Коли Радянський Союз розвалився працював керівником кількох великих підприємств.
- На момент обрання в Держдуму був генеральним директором компанії ТВЕЛ
- Вона досі займається виробництвом ядерного пального.
- Чоловік народився на Київщині в 1944 році.
Дані взяті з сайту biographiya.com.
Ціни квартир ЖК "Цветной Бульвар" на lun.ua / Скриншот 24 каналу