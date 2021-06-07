Депутат партії Путіна будує під Одесою житловий комплекс: фото

Одеський активіст повідомив, що колишній депутат Держдуми Росії Каретніков Володимир почав будувати житловий комплекс у місті біля Одеси. Чоловік не лише російський політичний діяч, а й член путінської партії.

Про це написав 7 червня у своєму фейсбуці Дем'ян Ганул. Він також звернувся до СБУ з проханням звернути на це увагу.

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Більше про це будівництво

У дописі активіста мовиться про житловий комплекс "Цветной бульвар" у місті Чорноморськ. За його словами, Каретніков є кінцевим бенефіціаром цього будівництва.

Слід зазначити, за даними you control, цей чоловік є й засновником обслуговуючого кооперативу "Кольоровий бульвар". Його зареєстрували ще в жовтні 2014 року. Також у списку засновників є дві жінки – росіянка Наталія Каймакова та українка Олена Маскурова.



Портрет Володимира Каретнікова / Фото ladno.ru

Що відомо про Володимира Каретнікова

Він був депутатом Держдуми з 1999 року.

Каретніков балотувався туди від партії Володимира Путіна "Единство".

З 1983 року був посадовцем різних заводів і чиновником СРСР.

Коли Радянський Союз розвалився працював керівником кількох великих підприємств.

На момент обрання в Держдуму був генеральним директором компанії ТВЕЛ

Вона досі займається виробництвом ядерного пального.

Чоловік народився на Київщині в 1944 році.

Дані взяті з сайту biographiya.com.



Ціни квартир ЖК "Цветной Бульвар" на lun.ua / Скриншот 24 каналу