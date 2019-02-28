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      Депутат Дубіль не з'явився на допит в ДБР у справі "виборчої піраміди": як він це прокоментував

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      Депутат Дубіль не з'явився на допит в ДБР у справі "виборчої піраміди"
      Депутат Дубіль не з'явився на допит в ДБР у справі "виборчої піраміди" / Фото з відкритих джерел

      Народний депутат України від фракції "Батьківщини" Валерій Дубіль, якого підозрюють у координуванні та фінансуванні "виборчої піраміди", не з'явився 28 лютого на запланований допит до Державного бюро розслідувань.

      Про його допит у справі про підкуп виборців говорив напередодні генпрокурор України Юрій Луценко.

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      "Дубіль не позбавлений депутатської недоторканності і може лише за власним бажанням прийти на допит. Проте до нього є претензії, оскільки саме він, за наявними доказами СБУ, координував і організовував оплату технологів з Росії, які організовували "сітку" для виборів. А суми фінансування складають "сотні мільйонів", – сказав Луценко.

      Як мала працювати "виборча піраміда" Дубіля?21 лютого СБУ викрила, що один з народних депутатів України за корупційною схемою організував так звану "виборчу піраміду" від Росії. Вона охоплювала всю територію країни. Організація складалася з керівника, трьох координаторів та їхніх помічників у регіонах, серед яких і громадяни РФ. Вони мали простежити, щоб певний кандидат у Президенти набрав необхідну кількість голосів. Для реалізації схеми піраміди використовувалася готівка, отримана незаконним шляхом. Гроші на підготовку проекту та його створення надавалися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії.

      Депутата викликали на допит на 10-ту годину ранку, але він не прийшов. Нардеп від фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль прокоментував виклик на допит у справі щодо "виборчої сітки".

      Про те, що мене хтось кудись викликає, я дізнався від своєї родини. Мої діти бачили якийсь телевізійний сюжет і негайно мені зателефонували. Жодних офіційних запрошень чи викликів я на сьогодні не отримав,
      – заявив політик.

      Він вважає, що так влада намагається тиснути на головного опонента провладного кандидата на пост президента України Юлію Тимошенко.

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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини Юрій Луценко ВО Батьківщина Корупція Президентські вибори 2019 Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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