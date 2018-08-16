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Депутат Дзензерський володіє величезним бізнесом в Росії і веде активну торгівлю на сотні млн

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Депутат Дзензерський
Депутат Дзензерський / finclub.net

Тіньова бізнес-імперія народного депутата України Дениса Дзензерського здійснює активну торгівлю з Російською Федерацією на сотні мільйонів, а підприємство ВАТ "Курські акумулятори", що належить політику, є офіційним постачальником Міністерства оборони РФ.

Це випливає з матеріалів слідчих Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ), які виявилися в розпорядженні журналістів. Слідчі антикорупційних органів тривалий час вивчали невідповідності в офіційній декларації депутата Дзензерського. За час цієї роботи виявили, що підконтрольна йому компанія Westa, виробничі активи якої в Україні офіційно арештовані і знаходяться в процедурах банкрутства, продовжує активну тіньову виробничу діяльність і здійснює експортні поставки своїх автомобільних акумуляторів на сотні мільйонів.

"Перелік країн, куди підконтрольні групі компаній Westa підприємства здійснюють експортні поставки величезний: Греція, США, Великобританія, Білорусь, Молдова, Туреччина, Польща, Італія, Вірменія, Грузія, Ірак, Нідерланди, Франція, Болгарія, Угорщина, Бельгія, Азербайджан, Афганістан , Таджикистан, Казахстан, Ліван, Португалія, Ємен, Ірландія і навіть Російська Федерація. Експортні поставки групи Westa здійснюють компанії "Абрис Дніпро", "Адоніс Дніпро" і "Веста Кар Батері". Слідчим вдалося виявити всю географію поставок, а на основі митних даних з'ясувати і обсяги експорту, які досягають майже мільярда гривень", – пишуть журналісти, посилаючись на аналітичні матеріали антикорупційних слідчих.

Як випливає з документів, що опинилися в розпорядженні редакції, торговий оборот підприємств групи Westa з Російською Федерацією сягає 300 мільйонів гривень: "Абрис Дніпро" і "Адоніс Дніпро" здійснили близько 200 поставок акумуляторів в Російську Федерацію на загальну суму близько 115 млн грн. Обсяги імпорту з Росії досягають 150 млн грн. Там компанії "Адоніс Дніпро" і "Веста Кар Батері" закуповують сировину для виробництва акумуляторів: свинець рафінований, сірчану акумуляторну кислоту, поліпропілен, необроблений свинцево-сурм'янистий сплав", – йдеться в матеріалах слідчих, оприлюднених в ЗМІ.

Росія для депутата Дзензерського – один з найбільших ринків, там в українського політика великі обсяги бізнесу. Його забезпечує наявність розгалуженої мережі виробничих, логістичних і збутових підприємств. Основа російського бізнесу депутата – ВАТ "Російські акумулятори" в Курську. У комерційних каталогах компанія офіційно вказує, що здійснює поставки акумуляторних батарей для Міністерства оборони РФ.

Управляє курським ВАТ "Російські акумулятори" Дмитро Нікітін – голова правління "Дніпровського машинобудівного заводу", який є головною виробничою площадкою групи Westa в Україні.


На фото: (справа наліво): Дмитро Нікітін, Денис Дзензерський та Олександр Михайлов

"Влітку минулого року в Курську навіть розгорівся скандал через затримки з виплатою заробітної плати на підприємствах Дениса Дзензерського, вони піддалися перевіркам Трудової інспекції РФ. Ситуація вихлюпнулася в місцеві ЗМІ, в її врегулювання змушений був втручатися губернатор Курської області Олександр Михайлов. Як наслідок, в російських ЗМІ спливли звинувачення на адресу українського депутата Дзензерського, мовляв "українці погано управляють курським акумуляторним заводом", – зазначають автори розслідування.

Теги: Україна – Росія Новини політики Гроші Корупція НАБУ САП
Джерело: 24 Канал
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