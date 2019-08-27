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      Депутат Київради Майзель спростував фейк про причетність до корупційних схем і звернувся до НАБУ

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      Сергій Майзель
      Сергій Майзель / Фото з Facebook Сергія Майзеля

      Депутат Київської міської ради Сергій Майзель заперечує причетність до начебто тиску на підприємців Києва від "імені голови ОПУ Андрія Богдана". Відповідну інформацію він назвав фейковою та звернувся до НАБУ з проханням перевірити зміст поширюваних у мережі дописів.

      Фейкова інформація щодо начебто неправомірних вчинків Майзеля з’явилася сьогодні на сумнівних сайтах. Йдеться про ресурс bbc-ccnn.com.ua. Депутат зі здивуванням відреагував на те, що інформацію з такого ненадійного джерела поширив на своїй сторінці в Facebook очiльник Офісу Президента України Андрій Богдан.

      "Очільник ОПУ Андрій Богдан, з яким я особисто не знайомий, опублікував у Facebook статтю, в якій я начебто вимагаю кошти з київських підприємців за роботу їхніх МАФів. Є два поважних видання – британське ВВС та американське СNN. А є українська пародія на ЗМІ – BBC-CCNN.com.ua. Своїй сьогоднішній популярності я завдячую "пародії" – саме на неї опублікував посилання голова ОПУ", – написав Сергій Майзель в Facebook.

       

      Він відзначив, що готує відповідний запит до НАБУ, аби антикорупційне відомство поставило крапку у розповсюдженні фейкових новин.

      "В оприлюдненій статті про мене жодної конкретики. Незрозумілі скріни, які може будь-хто зробити за хвилину. "Ноу-нейми" коментатори. Замовники публікації зробили з пана Богдана чупакабру, яку бояться в Києві. Невже ці люди справді вважають, що, використовуючи прізвище очільника ОПУ, в столиці можна чинити "бєспрєдєл"? Байки… Щоб зупини фейк-ньюз, я звернуся до НАБУ. До кінця тижня Бюро отримає запит від мене з вимогою перевірити викладену інформацію", – заявив депутат Київради.

      Окремо Сергій Майзель прокоментував пост Андрія Богдана. За його словами, голову ОПУ могли попросити про публікацію.

      "Я не вірю, що очільник ОПУ читає подібне й тим паче не розуміє різниці між журналістикою справжньою та замовною. Людина, яка пройшла президентську кампанію, поведеться на такий "вкид"?.. Я скоріше повірю в те, що пана Богдана попросили про репост або ввели в оману щодо серйозності цього "засобу масової інформації", – каже Майзель.

      Депутат відзначає, що скандал, ймовірно, може бути пов’язаним iз конфліктом між головою ОПУ та мером Києва Віталієм Кличком.

      "Якщо складно нищити репутацію міського голови, то варто спробувати "пройтися людьми", які асоціюються з його командою. Що ж, приймаю ситуацію такою, якою вона є. Бо сили, які використовують моє ім’я в своїх ігрищах, перебувають "у високих кабінетах". Туди вхід лише для топів, явно не для депутатів міського рангу", – саркастично коментує Сергій Майзель. І просить хейтерів пройти тест на логіку. 

      "В статті про мене пишуть, що я вимагаю кошти з бізнесменів "іменем Богдана". Окей, але ж водночас я є чи не головним лобістом капітальної реконструкції проспекту Ватутіна в Деснянському районі. Місцеві жителі знають, як буйно квітне торгівля у МАФах вздовж проспекту. Якщо я на цьому заробляю, хіба є здоровий глузд у тому, аби лишитися без прибутку? Після капремонту ніяких МАФів там не буде", – додає він.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Андрій Богдан Новини Києва
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