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      Депутат-кнопкодав погрожував журналістам, які спіймали його на гарячому

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      Ковальов погрожував журналістам, які спіймали його на кнопкодавстві
      Ковальов погрожував журналістам, які спіймали його на кнопкодавстві / novynarnia.com

      У Верховній Раді ІХ скликання на гарячому спіймали першого депутата-кнопкодава. Мовиться про мажоритарника з Донеччини Олександра Ковальова. Згодом він підійшов до журналістів, які спіймали його та розпочав погрожувати.

      Коли про "подвиг" депутата почали повідомляти засоби масової інформації, Ковальов підійшов до журналістів руху ЧЕСНО, якій і спіймали його на гарячому.

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      Він почав розпитувати у журналістів про місце їхнього народження, а потім зробив фото одного з них та нідслав комусь у месенджері. На запитання представника медіа, чи можна це розцінювати як погрозу, депутат відповів, що вони "ще зустрінуться і детально це обговорять".

      Він також записав прізвище та поцікавився, із якого округу журналіст. Ми розцінюємо це як погрозу і готуємо заяву до поліції,
      – йдеться у повідомленні Руху.

      Як кнопкодавив Ковальов: дивіться відео

      Чим ще "прославився" Олександр Ковальов?Його обрали в окрузі №51, що на Донеччині. Більша частина цього округу розташована на окупованій території, тому вибори там відбувались лише на двох дільницях у прифронтовому селищі Зайцеве Бахмутського району.

      Ковальов переміг, отримавши лише 220 голосів (33%). Це найменша кількість голосів, які отримав мажоритарник-переможць в історії українських виборів.

      За даними "Чесно", у Зайцевому Ковальов удавався до явного "гречкосійства", скориставшись зі скрутного становища мешканців прифронтового селища. Окрім того, ще кандидат Ковальов жорстко критикував українську владу, звинувачуючи її в обстрілах мирного населення Донбасу. У році він 2014 році займався вивезенням "беркутівців" з бази у Києві.

      blog_ava
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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Скандал Мажоритарники Журналісти Медіа
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