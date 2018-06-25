Депутат на смерть збив молодого хлопця під Запоріжжям
Ввечері 24 червня депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин скоїв наїзд на молодого чоловіка, внаслідок чого останній помер.
Про це повідомив сам чиновник на своїй сторінці у Facebook.
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"Вчора, 24 червня, приблизно о 21:50, повертаючись додому з міста Бердянськ разом зі своєю родиною, мамою та донькою, на трасі Сімферополь – Харків, не доїжджаючи близько 20 кілометрів до міста Запоріжжя, під колеса мого автомобіля кинувся чоловік, який перебігав трасу оголеним у забороненому місці та був у стані сильного алкогольного сп'яніння", – розповів політик.
За його словами, він одразу викликав швидку та поліцію та разом з іншими людьми надали постраждалому першу медичну допомогу.
Постраждалого хлопця доставили в обласну лікарню. Молоду людину лікарям не вдалося врятувати. Співчуття близьким загиблого,
– додав депутат.
Гришин розповів, що під час ДТП був тверезим, що підтвердила медекспертиза. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії.