Депутат організував наркобанду: що відомо про підозрюваного та деталі справи

Депутатом ОТГ на Львівщині, якого підозрюють в організації наркокартелю у шести областях України, виявився 24-річний член УКРОПу Сергій Феденишин. В організації вже відреагували на ситуацію та повідомили, що виключають Феденишина з партії.

Кого підозрюють в організації наркобанди

Наркокартель у 6 областях України викрила поліція 26 листопада. Угруповання продавало та виготовляло наркотики навіть на міжнародному рівні. У справі затримали 19 людей і вилучили наркотиків на 25 мільйонів гривень.

Усі деталі спецоперації поліції: Депутат організував наркобанду у шести областях України

Відомо, що затримали двох організаторів банди – мешканців Львівщини. Один з них – чинний депутат ОТГ (об'єднана територіальна громада), голова комісії з питань культури, освіти й спорту.

26 листопада увечері прокурорка Львівської області Ірина Діденко повідомила про затримання депутата Лопатинської ОТГ на Львівщині Сергія Феденишина. Згодом УКРОП визнав, що Феденишин балотувався саме від них.

"Сергій Феденишин балотувався від нашої партії на виборах до Лопатинської ОТГ. Хочемо наголосити, що "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" категорично засуджує будь-які злочини. Ми виключаємо Сергія Феденишина з лав УКРОПу", – повідомили на офіційній сторінці організації у фейсбуці.

Нові деталі справи

Прокурорка Ірина Діденко та представник поліції Роман Рибіцький розповіли деталі справи:

► Затриманих 19, але очікують більше. Наразі всім оголосили підозри.

► Двом організаторам обрали запобіжний захід – тримання під вартою або заставу по 20,7 мільйона гривень.

► До угруповання причетні двоє колишніх поліцейських.

► Банда "працювала" щонайменше рік, останні сім місяців навіть вела повноцінну бухгалтерію.

► Схема охоплювала 6 областей та вийшла на міжнародний рівень.

► Наркотики продавали через інтернет, застосовували закладки та пересилали "Новою поштою".

Що відомо про Сергія Феденишина

Відомо, що Феденишину 24 роки. У декларації за 2018 рік він вказав, що займається підприємницькою діяльністю, завдяки якій заробив протягом року 539 тисяч 818 гривень. Майна нерухомого, якщо вірити цьому документу, у депутата ОТГ немає. Натомість є автомобіль Renault 2004 року випуску.

З інформації, що міститься у відкритому доступі (зокрема, фейсбук-сторінки) про Сергія Феденишина можна припустити, що він позиціює себе як спортсмен, людина релігійна, активна у громадському житті та благодійності.

Дивіться фото зі сторінки у фейсбуці Сергія Феденишина:

Важливо! Інформація, оприлюднена в матеріалі про Сергія Феденишина – публічна. У причетності до організації злочинного угруповання його лише підозрюють.



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