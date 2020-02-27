Депутат отримав яйцем у голову за привітання з 23 лютого та російський прапор: відео

Депутата міськради Миколаєва та члена фракції "Опозиційний блок" Павла Зоткіна 26 лютого зустріли в коридорах мерії троє невідомих чоловіків. Вони висловили Зоткіну претензію через те, що той привітав чоловіків з 23 лютого та запостив у своєму фейсбуці при цьому російський прапор. Претензію оформили у яйце, розбите об голову політика.

Павло Зоткін, як пише видання "Преступности.НЕТ", зізнався, що нападників було троє, а хто вони – не знає. Тим часом спільнота NK.News у фейсбуці опублікувала відео інциденту.

До слова, 23 лютого – радянське свято, і Нацрада нагадувала про це та попереджала ЗМІ

"Суспільство у нас розколоте і демократія у нас ще тільки попереду, відповідно і свобода слова. Я живий і здоровий", – сказав Зоткін, пояснюючи ситуацію.

Дивіться відео, як депутату поцілили яйцем у голову:

На відео видно, як якийсь чоловік спілкується з депутатом щодо того, що в країні вже шостий рік йде війна з Росією, а той постить картинки з російським прапором. Зоткін виправдовується, що "прапор помітив не відразу".

Ви не вибачилися перед хлопцями, які воювали й воюють. Ви свою позицію пояснили, але з 23 лютого потрібно вітати в Росії, а у нас свято Української армії – 14 жовтня. Ви прекрасно це знаєте,

– наголосив активіст.

І додав, що хоче "нагородити Зіркою перемоги" Зоткіна. Після цього спільник невідомого, який стояв позаду депутата, розбив об голову політика яйце.

За що отримав яйцем у голову депутат Зоткін

Депутат Миколаївської міської ради та член фракції "Опозиційний блок" Павло Зоткін привітав чоловіків із 23 лютого і запостив картинку з прапором Російської Федерації. Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін вже написав з цього приводу заяву в СБУ і Генеральну прокуратуру.

Зауважимо, що Зоткін не вперше потрапляє у скандал:

Весною 2016 року у соцмережах від його імені поширювали заклики до створення "Миколаївської народної республіки". Тоді Зоткін заявив, що сторінки фейкові і він до них стосунку не має.

А восени того ж року Зоткін разом з іншими депутатами-опоблоківцями у Миколаївському національному університеті показували студентам фільм про "русскую весну" на Донбасі у 2014 році.

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