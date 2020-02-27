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      Депутат отримав яйцем у голову за привітання з 23 лютого та російський прапор: відео

      - Читать новость на русском
      Депутата "привітали" з 23 лютого яйцем у голову / Скріншот з відео

      Депутата міськради Миколаєва та члена фракції "Опозиційний блок" Павла Зоткіна 26 лютого зустріли в коридорах мерії троє невідомих чоловіків. Вони висловили Зоткіну претензію через те, що той привітав чоловіків з 23 лютого та запостив у своєму фейсбуці при цьому російський прапор. Претензію оформили у яйце, розбите об голову політика.

      Павло Зоткін, як пише видання "Преступности.НЕТ",  зізнався, що нападників було троє, а хто вони – не знає. Тим часом спільнота NK.News у фейсбуці опублікувала відео інциденту. 

      До слова, 23 лютого – радянське свято, і Нацрада нагадувала про це та попереджала ЗМІ

      "Суспільство у нас розколоте і демократія у нас ще тільки попереду, відповідно і свобода слова. Я живий і здоровий", – сказав Зоткін, пояснюючи ситуацію.

      Дивіться відео, як депутату поцілили яйцем у голову:

      На відео видно, як якийсь чоловік спілкується з депутатом щодо того, що в країні вже шостий рік йде війна з Росією, а той постить картинки з російським прапором. Зоткін виправдовується, що "прапор помітив не відразу". 

      Ви не вибачилися перед хлопцями, які воювали й воюють. Ви свою позицію пояснили, але з 23 лютого потрібно вітати в Росії, а у нас свято Української армії – 14 жовтня. Ви прекрасно це знаєте,
      – наголосив активіст.

      І додав, що хоче "нагородити Зіркою перемоги" Зоткіна. Після цього спільник невідомого, який стояв позаду депутата, розбив об голову політика яйце.

      За що отримав яйцем у голову депутат Зоткін

      Депутат Миколаївської міської ради та член фракції "Опозиційний блок" Павло Зоткін привітав чоловіків із 23 лютого і запостив картинку з прапором Російської Федерації. Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін вже написав з цього приводу заяву в СБУ і Генеральну прокуратуру.

      Зауважимо, що Зоткін не вперше потрапляє у скандал: 

      Весною 2016 року у соцмережах від його імені поширювали заклики до створення "Миколаївської народної республіки". Тоді Зоткін заявив, що сторінки фейкові і він до них стосунку не має. 

      А восени того ж року Зоткін разом з іншими депутатами-опоблоківцями у Миколаївському національному університеті показували студентам фільм про "русскую весну" на Донбасі у 2014 році. 

      Зверніть увагу: 23 лютого – прихована ганьба Радянського Союзу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Опозиційний блок Новини Миколаєва Новини України
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