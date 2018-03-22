16:59
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Депутат ПіС закликав позбавити Росію права на проведення ЧС-2018

289 Читать новость на русском
Міхал Дворчик
Міхал Дворчик / Фото з відкритих мереж

У знак солідарності із Великобританією варто не лише бойкотувати проведення Чемпіонату світу із футболу, який влітку відбудеться у Росії, а й узагалі відібрати у Володимира Путіна право на його проведення. Такий крок ударив би по главі Кремля особливо сильно.

Таку думку в інтерв'ю Radio Zet висловив глава канцелярії голови ради міністрів Польщі та депутат ПіС Міхал Дворчик, коментуючи заходи, які союзники Великобританії вживуть у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Читайте також: ЧС-2018 у Росії: Дуда не поїде на футбольні змагання

Позбавлення права провести чемпіонат росіяни вже точно б помітили, на відміну від чергових економічних санкцій, вважає польський політик.

Ця ідея з'явилася в розмовах між дипломатами різних країн,
– закцентував Дворчик.

Але оскільки це лише одна з ідей, потрібен консенсус, підкреслив він.

Міжнародна спільнота "має справу з безпрецедентною подією, коли бойовий газ був застосований на території однієї з країн НАТО, і вони очікують солідарності щодо покарання Росії", пояснив Дворчик у розмові з радіостанцією.

Він також підкреслив, що у Лондона немає сумнівів в тому, що до атаки на Скрипаля причетна РФ. За словами чиновника, Польща поділяє цю точку зору, тому зараз вона повинна показати солідарність і в рамках ЄС, і в рамках НАТО, а також продемонструвати Росії, що "вона не згодна з черговим порушенням меж".

Тривають інтенсивні консультації, на цьому тижні точно буде ухвалене рішення щодо того, якою буде реакція хоча б частини країн НАТО і ЄС щодо Росії. А я вважаю, що ми повинні зосередитися головним чином на тому, щоб проявити солідарність, бо Москва протягом довгих років вчиняє дії, спрямовані на розпад європейської солідарності країн НАТО,
– переконаний Дворчик.

Читайте також: Глава МЗС Польщі різко висловився щодо політики Росії

Чемпіонат світу з футболу в Росії почнеться в середині червня. В ньому візьме участь і польська збірна. Великобританія вже повідомила, що хоч англійські футболісти і змагатимуться у турнірі, проте на спортивну подію не поїдуть представники британського уряду і королівської сім'ї, нагадує Radio Zet.

Хто такий Сергій Скрипаль? Це екс-розвідник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році у Великобританії померла його дружина, а у 2017-му – під час відвідування Росії загадково помер і його 44-річний син. 4 березня 2018 року Скрипаля і його 33-річну доньку Юлію отруїли у британському Солсбері.

Теги: Новини політики Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Новини Польщі Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
сьогодні, 16:01 Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
Христина Бердинських 451
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сьогодні, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 1414
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сьогодні, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 2645
Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
сьогодні, 14:01 Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
Сергій Фурса 203
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сьогодні, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 1159
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук