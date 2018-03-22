Депутат ПіС закликав позбавити Росію права на проведення ЧС-2018

У знак солідарності із Великобританією варто не лише бойкотувати проведення Чемпіонату світу із футболу, який влітку відбудеться у Росії, а й узагалі відібрати у Володимира Путіна право на його проведення. Такий крок ударив би по главі Кремля особливо сильно.

Таку думку в інтерв'ю Radio Zet висловив глава канцелярії голови ради міністрів Польщі та депутат ПіС Міхал Дворчик, коментуючи заходи, які союзники Великобританії вживуть у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

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Позбавлення права провести чемпіонат росіяни вже точно б помітили, на відміну від чергових економічних санкцій, вважає польський політик.

Ця ідея з'явилася в розмовах між дипломатами різних країн,

– закцентував Дворчик.

Але оскільки це лише одна з ідей, потрібен консенсус, підкреслив він.

Міжнародна спільнота "має справу з безпрецедентною подією, коли бойовий газ був застосований на території однієї з країн НАТО, і вони очікують солідарності щодо покарання Росії", пояснив Дворчик у розмові з радіостанцією.

Він також підкреслив, що у Лондона немає сумнівів в тому, що до атаки на Скрипаля причетна РФ. За словами чиновника, Польща поділяє цю точку зору, тому зараз вона повинна показати солідарність і в рамках ЄС, і в рамках НАТО, а також продемонструвати Росії, що "вона не згодна з черговим порушенням меж".

Тривають інтенсивні консультації, на цьому тижні точно буде ухвалене рішення щодо того, якою буде реакція хоча б частини країн НАТО і ЄС щодо Росії. А я вважаю, що ми повинні зосередитися головним чином на тому, щоб проявити солідарність, бо Москва протягом довгих років вчиняє дії, спрямовані на розпад європейської солідарності країн НАТО,

– переконаний Дворчик.

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Чемпіонат світу з футболу в Росії почнеться в середині червня. В ньому візьме участь і польська збірна. Великобританія вже повідомила, що хоч англійські футболісти і змагатимуться у турнірі, проте на спортивну подію не поїдуть представники британського уряду і королівської сім'ї, нагадує Radio Zet.

Хто такий Сергій Скрипаль? Це екс-розвідник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році у Великобританії померла його дружина, а у 2017-му – під час відвідування Росії загадково помер і його 44-річний син. 4 березня 2018 року Скрипаля і його 33-річну доньку Юлію отруїли у британському Солсбері.