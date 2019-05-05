21:52
5 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ

      Депутат російської Держдуми влаштував стрілянину у дворі житлового будинку: відео

      1047 Читать новость на русском
      Депутат Держдуми РФ Дмитро Іонін
      Депутат Держдуми РФ Дмитро Іонін / фото з відкритих джерел

      Депутат російського парламенту від "Справедливої Росії" Дмитро Іонін влаштував стрілянину із автомата у подвір’ї житлового дому. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

      Таким чином Іонов начебто привертав увагу до "проблеми ошуканих пайовиків" та навіть пообіцяв на своїй Facebook-сторінці, що "наступного разу стрілятиме з гармати, якщо це створить такий же резонанс".

      Читайте також: Депутата Держдуми від "Справедливої Росії" затримали на хабарі у три мільярди рублів

      Відео, на якому видно, як Іонов стріляє із вогнепальної зброї, а люди поруч пригинаються, аби не постраждати, оприлюднили у Youtube.

      Дивіться відео депутат Держдуми влаштував стрілянину посеред вулиці:

      За словами політика, інцидент, відображений на відео – "це не стрілянина". Так, пояснюючи росЗМІ свої мотиви він сказав, що автомат був придбаний для подальшої передачі дитячому воєнно-патріотичному руху "Юнармія".

      У дворі ж одного з житлових кварталів в Камишлові Свердловської області помічник депутата дав йому цю зброю і показав документи, які свідчать про те, що вона стріляє холостими. Тоді Іонин і вирішив "перевірити" вогнепальну зброю.

      Як пише Lenta.ru, Іонін заявив, що готовий понести відповідальність за свій вчинок. Водночас, з інших джерел дізнаємось, що коли нa місце інциденту приїхали співробітники ФСБ і поліції, депутaт відмовився продемонструвати їм aвтомaт.

      blog_ava
      У Португалії учасники "Безсмертного полку" напали на українців: фото, відео
      сьогодні
      5232
      Теги: Кримінальні новини Новини Росії Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк
      1081
      Деталі пожежі на Рівненській АЕС, негода в Україні та курйози на інавгурації – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Деталі пожежі на Рівненській АЕС, негода в Україні та курйози на інавгурації – топ-5 відео тижня
      468
      Українська політика: нові партії та "авгієві конюшні"
      сьогодні , 19:00 Українська політика: нові партії та "авгієві конюшні"
      Катерина Одарченко 4304
      Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      сьогодні , 16:07 Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      Злой Одессит 1202
      Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      сьогодні , 14:00 Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      Леонід Остальцев 3612
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук