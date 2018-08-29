Депутат силою увірвався в офіс до активістів у Херсоні та влаштував сутичку: деталі

Увечері 28 серпня у Херсоні між депутатом однієї з районних у рад, активістами та представниками однієї з громадських організацій спалахнув конфлікт, який періодично тривав аж до ранку наступного дня.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції в області, попередня причина інциденту – небажання представника громадської організації звільнити приміщення, яке перебуває у комунальній власності.

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"Під час конфлікту обидві сторони застосовували газові балончики. Учасники події повідомили про зникнення документів та особистих речей. Крім цього, було пошкоджено мобільні телефони, легковий автомобіль, грати на вікнах і вікна приміщення", – зазначають правоохоронці.

Водночас у поліції додають, що вищезазначеними фактами до них від учасників конфлікту надійшла низка звернень: усі заяви належним чином було зареєстровано в Журналі Єдиного обліку.

Попередня правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень – "крадіжка", "умисне легке тілесне ушкодження", "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", хуліганство", грабіж і самоправство.

Поліція встановлює усі обставини подій.

Деякі подробиці конфлікту у своєму Facebook оприлюднила представниця місцевої "Самооборони" Інна Усачова та опублікувала відповідні фото.

За її словами, винуватцем скандалу став місцевий депутат Олександр Власов, який разом зі спільницею розбили цеглою вікно та увірвалися до приміщення.

"Бійка відбулася з застосуванням спецзасобів. Побито Наталю Вотеїчкіну (представниця херсонського відділу "Правого сектора" – 24 канал). Викрадено її сумку з документами та особистий телефон", – додала громадська діячка.

Нагадаємо, нещодавно у Вишневому під Києвом стався конфлікт між місцевиими жителями та "тітушками" від забудовника, в результаті якого було спалено паркан на місці зведення багатоповерхівок.