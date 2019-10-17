Депутат від "Слуги народу" просить квартири у Києві для 8 помічників

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій звернувся до мерії Києва з проханням виділити службове житло для своїх помічників.

Помічників, які потребують квартир у Києві, у Торохтія аж 8. Відповідне звернення оприлюднили журналісти Bihus.info.

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Житло нардеп просить у зв'язку зі "службовою необхідністю". Торохтій також зазначив, що раніше його помічники житло не отримували.



Звернення Торохтія/ Фейсбук BIHUS.info

Зазначимо, на постійній основі за трудовим договором Богдан Торохтій має п'ятьох помічників-консультантів, ще 15 – на громадських засадах.

Хто такий Богдан Торохтій?

До Верховної Ради він потрапив під 105 номером у партійному списку. Живе у Кропивницькому. Адвокат. Працює юрисконсультом в «Одеському зерновому терміналі» – філії "Державної продовольчо-зернової корпорація України".

Є засновником та керівником "Центру комплексної безпеки". У 2006 році балотувався до Кропивницької міської ради за списком партії "Пора".

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