Депутат від "Слуги народу" просить квартири у Києві для 8 помічників
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій звернувся до мерії Києва з проханням виділити службове житло для своїх помічників.
Помічників, які потребують квартир у Києві, у Торохтія аж 8. Відповідне звернення оприлюднили журналісти Bihus.info.
Знайте більше:
Житло нардеп просить у зв'язку зі "службовою необхідністю". Торохтій також зазначив, що раніше його помічники житло не отримували.
Звернення Торохтія/ Фейсбук BIHUS.info
Зазначимо, на постійній основі за трудовим договором Богдан Торохтій має п'ятьох помічників-консультантів, ще 15 – на громадських засадах.
Хто такий Богдан Торохтій?
До Верховної Ради він потрапив під 105 номером у партійному списку. Живе у Кропивницькому. Адвокат. Працює юрисконсультом в «Одеському зерновому терміналі» – філії "Державної продовольчо-зернової корпорація України".
Є засновником та керівником "Центру комплексної безпеки". У 2006 році балотувався до Кропивницької міської ради за списком партії "Пора".
Ще кілька неоднозначних історій із помічниками "слуг народу":
- Мажоритарник від "Слуги народу" Олексій Мовчан взяв собі в помічники танцівницю та весільного адміністратора. 24-річна дівчина працює у Мовчана за трудовим договором на постійній основі.
- Марина Нікіта, яка теж є "слугою народу", взяла у помічники чоловікв і подругу-візажистку. Їм платитимуть близько 17 тисяч гривень.
- Помічницею відомого ресторатора-ревізора Миколи Тищенка стала 22-річна модель. Вона також працює за договором на постійній основі.
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