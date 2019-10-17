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      Депутат від "Слуги народу" просить квартири у Києві для 8 помічників

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      Нардеп від Слуги народу попросив Кличка надати квартири у Києві для восьми помічників
      Нардеп від Слуги народу попросив Кличка надати квартири у Києві для восьми помічників / 24 канал

      Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій звернувся до мерії Києва з проханням виділити службове житло для своїх помічників.

      Помічників, які потребують квартир у Києві, у Торохтія аж 8. Відповідне звернення оприлюднили журналісти Bihus.info.

      Знайте більше: "Слуга народу" Медяник потрапив у скандал через листування в Раді – що про це відомо

      Житло нардеп просить у зв'язку зі "службовою необхідністю". Торохтій також зазначив, що раніше його помічники житло не отримували.


      Звернення  Торохтія/ Фейсбук BIHUS.info

      Зазначимо, на постійній основі за трудовим договором Богдан Торохтій має п'ятьох помічників-консультантів, ще 15 – на громадських засадах.

      Хто такий Богдан Торохтій?

      До Верховної Ради він потрапив під 105 номером у партійному списку. Живе у Кропивницькому. Адвокат. Працює юрисконсультом в «Одеському зерновому терміналі» – філії "Державної продовольчо-зернової корпорація України".

      Є засновником та керівником "Центру комплексної безпеки". У 2006 році балотувався до Кропивницької міської ради за списком партії "Пора".

      Ще кілька неоднозначних історій із помічниками "слуг народу":

      • Мажоритарник від "Слуги народу" Олексій Мовчан взяв собі в помічники танцівницю та весільного адміністратора. 24-річна дівчина працює у Мовчана за трудовим договором на постійній основі.
      • Марина Нікіта, яка теж є "слугою народу", взяла у помічники чоловікв і подругу-візажистку. Їм платитимуть близько 17 тисяч гривень.
      • Помічницею відомого ресторатора-ревізора Миколи Тищенка стала 22-річна модель. Вона також працює за договором на постійній основі.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Новини Києва
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