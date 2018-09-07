Депутат з БПП розповів деталі про політичну "вечірку" Порошенка
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Під час неформальної зустрічі з депутатами в резиденції "Залісся" Президент України Петро Порошенко говорив про армію, отримання томосу та санкції проти РФ.
Про це "РБК-Україна" повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
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Зустріч з народними депутатами відбувалась у резиденції президента України у Заліссі. Президент виступив з питаннями щодо томосу, української армії. Також розмова стосувалась санкцій проти Росії. Можу сказати, що послання президента до Верховної ради стосуватиметься майбутнього,
– заявив Гончаренко.
Нагадаємо, вчора Президент Украни Петро Порошенко провів зустріч з народними депутатами зі свого блоку у державній резиденції "Залісся".
Джерело: 24 Канал
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