Депутат-забудько: лайфхак, як не вказати 150 своїх компаній у декларації (інфографіка)

Корпоративні права – це саме той пункт декларації, заповнення якого найчастіше спричиняє амнезію. Особливо – якщо частина бізнесу розташована в окупованому Криму. Або тобі просто лінь перераховувати всі 150 компаній. Аналітики проекту "Декларації" підготували рейтинг найбільших бізнесменів серед чиновників, а також констатували проблеми з пам'яттю у його фіналістів.

Неочікувано для всіх, найбільш підприємливим виявився раніше нікому невідомий депутат Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області Олександр Заболотний, пише Bihus.info.

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Згідно з реєстром юридичних осіб, він є засновником 151 компанії. Проте згадав про усі лише в уточненій декларації за 2017 рік, а у попередніх версіях скромно змовчав про 150 із них, після чого і став зіркою новин. Але за це забудькуватому депутатові нічого не буде – загальна сума його внесків до статутних капіталів складає лише близько 33 тисяч, а відповідальність за недостовірне декларування настає лише після 85.

Срібним призером рейтингу став депутат Київської міської ради Ігор Баленко. Згідно з декларацією, він є бенефіціаром 117 компаній, 21 з яких зареєстрована в офшорних зонах. Проте, як показало весняне розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", далеко не весь його бізнес потрапив до декларації – після анексії Криму Ігор Баленко перереєстрував там на російську податкову 4 компанії і додатково заснував 2 нових.

Третю сходинку поділили між собою народний депутат Вадим Новинський і президент України Петро Порошенко. Кожен із них задекларував по 102 компанії. 34 фірми Новинський зареєстрував у таких офшорних юрисдикціях, як Кіпр, Британські Віргінські острови, острів Джерсі. Порошенко, у свою чергу, володіє 3 офшорами – двома на Кіпрі і одним на Віргінах.



Скільки компаній мають українські декларанти

На четвертому місці опинився ще один знайомий "Наших грошей" по кримському бізнесу – народний депутат Максим Єфімов. У своїй декларації за 2017 рік він вказав 71 компанію, 23 із яких є офшорними. У минулому ж році нардеп забув задекларувати 14 фірм зі структури корпорації "Вітряні парки України" і 5 компаній, перереєстрованих в окупованому Криму.

14 українських ТОВок у цьому році вже потрапили до декларації, а бізнес на окупованій території був переписаний на довірену особу Єфімова – Сергія Московського. Також 19 грудня 2017 року Сергій Московський став бенефіціаром британської компанії FINEROAD BUSINESS LLP, яка через українське ТОВ "Амадеус Ко" володіє конгресно-виставковим центром "Парковий" у Києві.

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І замикає топ-5 рейтингу народний депутат Олександр Герега. Він з дружиною Галиною володіє 61 компанією, 8 з яких – кіпрські та британські офшори. Як раніше з’ясували журналісти програми "Схеми", будівельні гіпермаркети "Епіцентр", що належать Герегам, також досі продовжують працювати в окупованому Криму, просто змінивши вивіску на "Новацентр".

Загалом українські чиновники та члени їх сімей виявилися власниками 18 547 компаній, 270 із яких зареєстровані в офшорних юрисдикціях.