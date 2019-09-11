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      "Слугу народу" спіймали на кнопкодавстві у Раді: відео

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      "Слугу народу" спіймали на кнопкодавстві у Верховній Раді
      "Слугу народу" спіймали на кнопкодавстві у Верховній Раді / Фейсбук Сергія Литвиненка

      Депутата-мажоритарника від "Слуги народу" Сергія Литвиненка спіймали на кнопкодавстві. Він проголосував за іншого "слугу" – Олександра Скічка.

      Кнопкодавив Литвиненко 3 вересня о 17:52, а відео із фіксацією порушення оприлюднив рух "Чесно".

      Продовження історії: Депутат-кнопкодав погрожував журналістам, які спіймали його на гарячому

      Тоді Рада голосувала за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції (щодо уповноважених ВРУ) та його направлення до Конституційного суду.

      Сергій Литвиненко – мажоритарник з округу №156 на Рівненщині. Інший "слуга" Олександр Скічко, за його, ймовірно, кнопкодавив Литвиненко, також мажоритарник. Січко – із округу №197, що на Черкащині.

      Дивіться відео кнопкодавства нардепа від "Слуги народу" Сергія Литвиненка:


      Де у Раді сидить Сергій Литвиненко/ chesno.org


      Де у Раді сидить Олександр Скічко/ chesno.org

      Що цікаво, того ж дня, 3 вересня, вже після кнопкодавства Литвиненко опублікував тематичний пост у Facebook. У ньому він наголосив, що "Слуга народу" запровадить позбавлення нардепа мандата за кнопкодавство.

      Зазначимо, у Верховній Раді IX скликання 10 вересня на гарячому спіймали ще  кнопкодава – ним став позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов. Він мав бути першим спійманим нардепом-кнопкодавом.

      Реакція: Неприпустимо, – Разумков засудив перше кнопкодавство в Раді

      Однак засідання, на якому зафіксували порушення Оитвиненка, було на кілька днів раніше, тому "лаври" можуть дістатись йому. 

      Як тепер каратимуть кнопкодавів?Верховна Рада 3 веренся більшістю голосів підтримала включення до порядку денного другої сесії проєкту закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата та направила його до Конституційного суду. Однією із таким підстав і є зафіксований факт кнопкодавства, якщо це доведе суд.  За це проголосувало 240 нардепів фракції "Слуга народу".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Скандал Слуга народу Мажоритарники
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