"Слугу народу" спіймали на кнопкодавстві у Раді: відео

Депутата-мажоритарника від "Слуги народу" Сергія Литвиненка спіймали на кнопкодавстві. Він проголосував за іншого "слугу" – Олександра Скічка.

Кнопкодавив Литвиненко 3 вересня о 17:52, а відео із фіксацією порушення оприлюднив рух "Чесно".

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Тоді Рада голосувала за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції (щодо уповноважених ВРУ) та його направлення до Конституційного суду.

Сергій Литвиненко – мажоритарник з округу №156 на Рівненщині. Інший "слуга" Олександр Скічко, за його, ймовірно, кнопкодавив Литвиненко, також мажоритарник. Січко – із округу №197, що на Черкащині.

Дивіться відео кнопкодавства нардепа від "Слуги народу" Сергія Литвиненка:



Де у Раді сидить Сергій Литвиненко/ chesno.org



Де у Раді сидить Олександр Скічко/ chesno.org

Що цікаво, того ж дня, 3 вересня, вже після кнопкодавства Литвиненко опублікував тематичний пост у Facebook. У ньому він наголосив, що "Слуга народу" запровадить позбавлення нардепа мандата за кнопкодавство.

Зазначимо, у Верховній Раді IX скликання 10 вересня на гарячому спіймали ще кнопкодава – ним став позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов. Він мав бути першим спійманим нардепом-кнопкодавом.

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Однак засідання, на якому зафіксували порушення Оитвиненка, було на кілька днів раніше, тому "лаври" можуть дістатись йому.

Як тепер каратимуть кнопкодавів?Верховна Рада 3 веренся більшістю голосів підтримала включення до порядку денного другої сесії проєкту закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата та направила його до Конституційного суду. Однією із таким підстав і є зафіксований факт кнопкодавства, якщо це доведе суд. За це проголосувало 240 нардепів фракції "Слуга народу".