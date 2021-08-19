Депутати критикували: у Харкові звільнили голову облради Артура Товмасяна

На позачерговій сесії 19 серпня звільнили голову Харківської облради Артура Товмасяна. За це проголосували 88 депутатів з 94 присутніх.

За звільнення голови Харківської облради голосували таємно. Перед сесією кілька депутатів негативно висловилися про діяльність Артура Товмасяна. Ймовірно, це через нещодавній корупційний скандал.

До теми Голова Харківської облради Артур Товмасян написав заяву про звільнення

Як проголосували депутати

На засіданні були присутні 94 депутати. За звільнення чиновника проголосували таким чином:

"за" – 88 депутатів;

"проти" – 5 осіб;

утримались – 1;

не голосували – 2.



В Харкові звільнили голову облради Артура Товмасяна / Фото з телеграму "Веха (Харків)"

Що каже Товмасян

Зверніть увагу! Сьогодні депутати мають призначити нового голову облради Харкова. На цей пост претендує Тетяна Єгорова-Луценко. Детальніше про неї читайте за посиланням

Артур Товмасян пригадує, як його висували на голову Харківської облради. З цієї трибуни він тоді сказав, що відтепер в облраді має панувати взаєморозуміння та повага. Він каже, що за його часів було саме так. Він з депутатами спільно працював для покращення ситуації в області.