Депутати критикували: у Харкові звільнили голову облради Артура Товмасяна
Джерело:24 канал
На позачерговій сесії 19 серпня звільнили голову Харківської облради Артура Товмасяна. За це проголосували 88 депутатів з 94 присутніх.
За звільнення голови Харківської облради голосували таємно. Перед сесією кілька депутатів негативно висловилися про діяльність Артура Товмасяна. Ймовірно, це через нещодавній корупційний скандал.
До теми Голова Харківської облради Артур Товмасян написав заяву про звільнення
Як проголосували депутати
На засіданні були присутні 94 депутати. За звільнення чиновника проголосували таким чином:
- "за" – 88 депутатів;
- "проти" – 5 осіб;
- утримались – 1;
- не голосували – 2.
В Харкові звільнили голову облради Артура Товмасяна / Фото з телеграму "Веха (Харків)"
Що каже Товмасян
Артур Товмасян пригадує, як його висували на голову Харківської облради. З цієї трибуни він тоді сказав, що відтепер в облраді має панувати взаєморозуміння та повага. Він каже, що за його часів було саме так. Він з депутатами спільно працював для покращення ситуації в області.
Рішення скласти повноваження – виважене. Я обіцяв працювати для розвитку громад. Робитиму це і надалі, незалежно від того, на якій посаді працюватиму,
– сказав Артур Товмасян.
На завершення ексголова облради подякував усім за спільну роботу.
Нещодавній скандал з участю ексголови Харківської облради
- 4 серпня НАБУ повідомило про підозру Артурові Товмасяну за отримання хабаря в розмірі 1 мільйон гривень.
- Ці гроші мав заплатити керівник одного з комунальних підприємств, щоб залишитись на посаді.
- Чиновник згодом сказав, що він не винен і буде доводити свою непричетність.
- Також Товмасян добровільно вийшов з партії "Слуга народу".
- Згодом суд обрав чиновникові запобіжний захід. Він мав сплатити 2 мільйони 996 тисяч 400 гривень застави.
- 10 серпня за нього внесли заставу.