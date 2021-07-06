У мережі оприлюднили відеозапис, як, виступаючи, вони жахливо збиваються, а деякі просто замовкають, забувши слова.

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Так, начальник управління капітального будівництва Борис Панов не зміг згадати, як сказати українською, та просто завис.

Єдина фраза, яку міський обранець зміг сказати у цей момент: "Як це?" – на цьому його відверто невдалий виступ завершився.

Скандал зі збірною України

Після матчу збірної України проти Швеції на Євро-2020 герой зустрічі Артем Довбик дав коментар російською мовою.

Письменниця Лариса Ніцой звинуватила футболістів нашої національної команди у тому, що майже ніхто не говорить українською.

Вона в агресивній формі звернулася до нападника та назвала його марсіанином. У мережі через це піднялася хвиля обурення.

До теми Вдома Артем Довбик говорить українською, – батько футболіста