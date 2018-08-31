Депутати Дубіль і Авер'янов банкрутять агроактиви на Чернігівщині

На ряд сільгосппідприємств із земельним банком понад 4 тис га в Чернігівській області та їхнього власника чиниться тиск шляхом проведення правоохоронними органами обшуків в рамках кримінального провадження, що не має відношення ні до цих компаній, ні до їхнього співвласника Олександра Головача.

Про це, посилаючись на адвоката Володимира Качана, пише в своїй статті журнал "Кореспондент".

Всього в рамках цього виробництва пройшло 20 обшуків.

Ця кримінальна справа, як і фігуруюча в ньому компанія "Будсервіскомплект" ніколи не мала ніякого відношення до Головача і його близьких, ні до компанії "Промстройінновація",

– заявив він виданню.

Тиск, на його думку, здійснюється з метою рейдерського захоплення в інтересах колишніх бізнес-партнерів Головача – народного депутата Валерія Дубіля і депутата чернігівської облради Олега Авер'янова.

"Сьогодні псевдовласники компанії незаконно розпоряджаються майном на суму понад 18 млн грн, про що ми подали заяву в правоохоронні органи", – додав він.

Дубіль і Авер'янов відомі політики і бізнесмени, на рахунку яких кілька приватизованих після здійсненого ними ж банкрутства держактивів, повідомляється з посиланням на розслідування програми "Гроші" на телеканалі "1+1".

Зокрема, мова йде про інфраструктуру прилуцького аеродрому тактичної авіації та прилуцького заводу "Пожмашина".

Протягом 6 років директором заводу був Олег Авер'янов. Внаслідок штучного збільшення за цей період кредиторської заборгованості, підприємство було відчужено на користь ІК "Альянс", бенефіціари якого приховані за офшором в Белізі.

За словами директора "Богданівської" Олени Кислої, аналогічна схема банкрутства може бути застосована і до сільгоспактивів, що належать ТОВ "Промстройінновація": "В період персонального управління господарством Олегом Авер'яновим – до кінця 2015 року – врожай в "Богданівському" був самим низьким в районі і області. За оренду земельним власникам платили не більше 3% за пай. Виручку перераховували своїм компаніям, переводили в готівку через ресторани "Хрущівка" і "Ляторе" в Прилуках. Всі гроші замість реінвестицій витрачали на вибори і абсолютно не розвивали підприємство", – повідомила директор.

Політика співвласника Олександра Головача, на її думку, розходилася з політикою Дубеля і Авер'янова. "Він (Олександр Головач – ред.) зажадав весь прибуток перенаправляти в розвиток підприємства. Збільшив кількість співробітників на 60%. У 2018 році був запущений проект з вирощування полуниці з інвестиційним капіталом 6,8 млн грн, що забезпечило робочими місцями ще близько 60 людей", – повідомила "Корреспонденту" Кисла.

Також, як повідомляється в статті, на думку адвоката Валерія Качана, інформаційна кампанія, яка останнім часом розгорнута проти батька Олександра Головача, є частиною цієї рейдерської схеми.