18:00
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Агро 24
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Депутати Дубіль і Авер'янов банкрутять агроактиви на Чернігівщині

84 Читать новость на русском
Сільгосппідприємства
Сільгосппідприємства / bandurov.com

На ряд сільгосппідприємств із земельним банком понад 4 тис га в Чернігівській області та їхнього власника чиниться тиск шляхом проведення правоохоронними органами обшуків в рамках кримінального провадження, що не має відношення ні до цих компаній, ні до їхнього співвласника Олександра Головача.

Про це, посилаючись на адвоката Володимира Качана, пише в своїй статті журнал "Кореспондент".

Всього в рамках цього виробництва пройшло 20 обшуків.

Ця кримінальна справа, як і фігуруюча в ньому компанія "Будсервіскомплект" ніколи не мала ніякого відношення до Головача і його близьких, ні до компанії "Промстройінновація",
– заявив він виданню.

Тиск, на його думку, здійснюється з метою рейдерського захоплення в інтересах колишніх бізнес-партнерів Головача – народного депутата Валерія Дубіля і депутата чернігівської облради Олега Авер'янова.

"Сьогодні псевдовласники компанії незаконно розпоряджаються майном на суму понад 18 млн грн, про що ми подали заяву в правоохоронні органи", – додав він.

Дубіль і Авер'янов відомі політики і бізнесмени, на рахунку яких кілька приватизованих після здійсненого ними ж банкрутства держактивів, повідомляється з посиланням на розслідування програми "Гроші" на телеканалі "1+1".

Зокрема, мова йде про інфраструктуру прилуцького аеродрому тактичної авіації та прилуцького заводу "Пожмашина".

Протягом 6 років директором заводу був Олег Авер'янов. Внаслідок штучного збільшення за цей період кредиторської заборгованості, підприємство було відчужено на користь ІК "Альянс", бенефіціари якого приховані за офшором в Белізі.

За словами директора "Богданівської" Олени Кислої, аналогічна схема банкрутства може бути застосована і до сільгоспактивів, що належать ТОВ "Промстройінновація": "В період персонального управління господарством Олегом Авер'яновим – до кінця 2015 року – врожай в "Богданівському" був самим низьким в районі і області. За оренду земельним власникам платили не більше 3% за пай. Виручку перераховували своїм компаніям, переводили в готівку через ресторани "Хрущівка" і "Ляторе" в Прилуках. Всі гроші замість реінвестицій витрачали на вибори і абсолютно не розвивали підприємство", – повідомила директор.

Політика співвласника Олександра Головача, на її думку, розходилася з політикою Дубеля і Авер'янова. "Він (Олександр Головач – ред.) зажадав весь прибуток перенаправляти в розвиток підприємства. Збільшив кількість співробітників на 60%. У 2018 році був запущений проект з вирощування полуниці з інвестиційним капіталом 6,8 млн грн, що забезпечило робочими місцями ще близько 60 людей", – повідомила "Корреспонденту" Кисла.

Також, як повідомляється в статті, на думку адвоката Валерія Качана, інформаційна кампанія, яка останнім часом розгорнута проти батька Олександра Головача, є частиною цієї рейдерської схеми.

Теги: Чернігівська область Агро 24 Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Коли Кремль прийме рішення про звільнення Сенцова
 25 серпня , 15:15
"Динамо" хоче придбати чемпіона Нідерландів і Греції
 1 квітня 2017 , 16:15
Гвардіола може очолити збірну Аргентини з зарплатою 12 млн доларів на рік
 5 липня , 09:37
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук