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      Депутати-колядники: як політики цинічно рекламують себе за бюджетні гроші, уплутуючи в це дітей

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      Депутати різних рівнів, порушуючи закон, вирішили попрацювати Святим Миколаєм. Вони роздавали дітям різноманітні пакуночки із цукерками в садочках і школах Житомирської області. Аби діти точно знали, хто їх привітав, у кожному пакунку був календарик з підписом "З любов'ю Юлія Тимошенко". Аби діти ще й в обличчя знали свого мецената – листівка з портретом Тимошенко і магніт.

      Кореспондентка 24 каналу Анастасія Кримова знайшла у пакунках, які подарували її дитині у садочку, елементи передвиборчої агітації. Подарунки для них підготували одразу два депутати Київради. В одному – календар із портретом від "Батьківщини" Ганни Свириденко. В іншому – магніт від депутатки з "БПП" Людмили Костенко.

      Читайте також: Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою

      І такі випадки непоодинокі по всій країні. Депутати, беручи на себе роль Святого Миколая, пішли агітувати в освітні заклади. Олег Ляшко, наприклад, попрацював Дідом Морозом. А два депутати Ірпінської міськради Ігор Оверко та Петро Король просто кидали дітям "подарунки".

      Депутати кидають у дітей подарунками
      Депутати кидають у дітей "подарунками"

      Після цього випадку семирічна донька активістки руху "Чесно" Ірини Федорів почала пояснювати своїй подрузі, чому депутати так себе поводять. Дівчинка одразу зрозуміла, що у таких спосіб депутати намагаються використати дітей заради власного піару.

      Насправді ж політикам заборонено розповсюджувати будь-які предмети із партійною символікою. І про це чітко сказано в Законі "Про освіту". 

      Політики не можуть вітати дітей з будь-якими святами, використовуючи якісь там пакети, що містять логотипи партій, прізвища або імена політиків, а також різноманітні види політичної символіки. У такому випадку відповідальність буде нести дирекція школи. Людину, яка допустила таке у навчальному закладі можуть виписати штраф, або навіть відсторонити від посади,
      – пояснив аналітик Громадського руху "Чесно" Сергій Огородник.

      До слова, Київрада цьогоріч закликала своїх депутатів утриматися від відвідування навчальних закладів. А раніше додатково заборонила проводити політичну агітацію в столичних садочках та школах.


      "Подарунки" від Юлії Тимошенко, Людмили Костенко та Ганни Свириденко

      Голова громадської організації "Батьки SOS" Альона Парфьонова пояснює, що політики використовують навчальні заклади, як майданчик для агітації їх батьків, адже депутати за це жодної відповідальності не понесуть.

      Через те, що у 2019 році в Україні відбудуться одразу дві виборчі кампанії, то і політичної агітації побільшає. Активісти радять батькам одразу повідомляти у Департаменти освіти про випадки політичної агітації в навчальних закладах.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Діти і неповнолітні Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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