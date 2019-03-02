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      Депутати Найєм і Заліщук, які вийшли з БПП, заявили кого підтримають на виборах

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      Депутати Найєм і Заліщук, які вийшли з БПП, заявили кого підтримають на виборах
      Депутати Найєм і Заліщук, які вийшли з БПП, заявили кого підтримають на виборах / Колаж 24 каналу

      Народні депутати Мустафа Найєм та Світлана Заліщук раніше написали заяви про вихід із фракції "Блок Петра Порошенка". Вони заявили, що підтримають на президентських виборах Анатолія Гриценка як єдиного кандидата від демократичних сил.

      Депутати в ефірі "Радіо НВ" подякували міськголові Львова Андрію Садовому за те, що він зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

      Читайте також: Найєм, Лещенко і Заліщук виходять з фракції БПП

      Світлана Заліщук, яка ще у січні стала радницею Анатолія Гриценка, сказала, що ще з самого початку " ми говорили, що суспільству зараз потрібен єдиний кандидат від демократичних сил.

      У свою чергу, Мустафа Найєм наголосив, що підтримуватиме лідера "Громадянської позиції" без жодних забов'язань.

      Я не хочу зараз торгувати місцями в його списку, майбутнім після виборів. Що буде, то і буде,
      – сказав він.

      Депутат нагадав, що уже давно закликав до об’єднання Гриценка, Садового та співака Святослава Вакарчука. Тепер, як вважає Найєм, Вакарчук "має сказати своє слово".

      На думку Мустафи Найєма, Анатолій Гриценко може стати кандидатом для тих людей, які розчарувалися у Петрі Порошенку, і які не хочуть підтримувати "кандидатів Ігоря Коломойського Володимира Зеленського або Юлію Тимошенко".

      Раніше кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів, та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах. Пізніше екс-журналіст Дмитро Гнап заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та також підтримує Анатолія Гриценка.

      Які шанси матиме єдиний кандидат від демократичних сил на виборах?Анатолій Гриценко та Андрій Садовий об'єднанням своїх штабів продемонстрували бажання забезпечити інтереси своїх виборців, переконаний політичний експерт Андрій Вігірінський. Тепер до них можуть приєднатися й інші кандидати у президенти.

      Обидва політики і їхні політичні сили мають взаємні плюси і мінуси. В "Об’єднання "Самопоміч" розвинена партійна структура, а "Громадянська позиція" має вищий рейтинг.

      Водночас, тепер за Анатолія Гриценка, як єдиного кандидата від демократичних сил, можуть проголосувати ті, хто досі не визначився з вибором або вагається.

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      Теги: Новини політики Садовий і Гриценко об'єдналися Анатолій Гриценко Андрій Садовий Мустафа Найєм Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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